¿Cuánto dinero recibiría Cruz Azul por la salida de Gabriel Fernández? Estos clubes lo quieren

Mucho se ha hablado acerca de la posibilidad de que Cruz Azul tenga una metamorfósis en el próximo mercado de fichajes considerando las altas y bajas que el club podría tener, mismas que incluyen la llegada de un centro delantero y, en consecuencia, la salida de un atacante.

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Es bajo este contexto que aparece el nombre de Gabriel Fernández, jugador charrúa que ya sabe lo que es ser campeón de la Liga BBVA MX con Cruz Azul pero que, sin embargo, estaría muy cerca de abandonar la cúpula celeste luego del interés que otros equipos tienen en él.

¿Qué equipos se han interesado en Gabriel Fernández, jugador de Cruz Azul?

Cruz Azul mantiene sus deseos por renovar a Gabriel Fernández; sin embargo, su representante estaría pidiendo un sueldo por demás elevado por un jugador que ya supera los 30 años de edad, situación que no ha llegado a buen puerto en las negociaciones hasta ahora.

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Ante este hecho, el portal El Futbolero menciona que Tigres sería uno de los equipos que estaría interesado en el Toro considerando que en estos momentos sus delanteros son el Búfalo Aguirre y Guillermo Martínez, mismos que no han sido la respuesta en ataque hasta ahora.

La fuente detalla que otro equipo que estaría interesado en sus servicios sería el América, esto a pesar de que el club cuenta con elementos como Miguel Borja, Henry Martín y la Pantera Zúñiga. Finalmente, otra escuadra que estaría interesada serían los Potros de Hierro del Atlante.

¿Cuánto dinero recibiría Cruz Azul con la salida del Toro Fernández?

Cabe mencionar que el contrato del delantero uruguayo con Cruz Azul termina a finales de este año, por lo que si el club no llega a un acuerdo con su agente podría abandonar la Noria sin dejar un solo peso, por lo que el equipo únicamente podría ahorrarse su elevado sueldo.