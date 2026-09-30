Cruz Azul: Joel Huiqui toma increíble decisión con Andrés Montaño y Christian Eberé; ¿salen del club?

Cruz Azul ha tenido un torneo por demás irregular en el que, pese a estar en zona de Liguilla, no ha demostrado su valía en el campo tal y como sí ocurrió en la temporada pasada, misma en donde logró su décimo título de Liga BBVA MX de la mano de Joel Huiqui.

cruz azul

Hoy, el entrenador mexicano para que no ha encontrado por completo el rumbo de su equipo, y parte de ello deriva de algunas decisiones técnicas que involucran a una serie de jugadores de Cruz Azul, entre los que destacan el mediocampista Andrés Montaño y el delantero Christian Eberé.

¿Qué pasará con Andrés Montaño y Christian Eberé en Cruz Azul?

Andrés Montaño ha pasado de tener muchos minutos en la primera parte del torneo a, ahora, estar completamente rezagado en la banca de Cruz Azul. Eberé, por su parte, ha sido titular en muy pocos juegos, aunque es una realidad que es un cambio constante para Joel Huiqui.

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🇳🇬 Christian Ebere (28 años)



🔺⚽️5 goles y 1 asistencia en

sus primeros 17 juegos de LigaMx.



—> 4 goles en los últimos 8 duelos.



El nigeriano se ha afianzado

en “La Máquina” Celeste. pic.twitter.com/C3huvOFARR — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) July 22, 2026

Dicho lo anterior, todo parece indicar que la tónica se mantendrá con ambos durante el resto del torneo, pues ninguno de los dos se ha ganado la confianza plena de Joel Huiqui y el resto de su cuerpo técnico considerando, además, que el mediocampista mexicano ha atravesado por una serie de lesiones en el pasado.

Vale decir, además, que Huiqui ya tiene muy bien establecido el centro de su campo con elementos como Erik Lira, Charly Rodríguez, José Paradela y Agustín Palavecino, una situación similar a la que ocurre en el apartado ofensivo con Nicolás Ibáñez y Gabriel, el Toro Fernández.

¿Joel Huiqui terminará la temporada como DT de Cruz Azul?

Más allá del irregular torneo que Cruz Azul ha tenido hasta ahora, todo haría indicar que Joel Huiqui terminará la temporada como entrenador celeste a fin de esperar lo que ocurra con el club en la Liguilla, pues se espera que el club recupere su estilo en el tramo final del torneo.