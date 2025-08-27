¡Doble derrota! Cruz Azul VOLVIÓ a derrotar a Toluca en el Apertura 2025

Cruz Azul dio la gran sorpresa de la octava jornada del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil al romper el invicto de Toluca.

En un partido con remontadas, la Máquina se logró llevar el resultado en el último minuto del tiempo regular para sumar su tercera victoria del semestre.

La victoria de último minuto de Cruz Azul sobre Toluca

En apenas el minuto 19 Lizbeth Ángeles inauguró el marcador para la causa celeste, pero la respuesta llegó minutos más tarde con un remate de Eugénie Le Sommer dentro del área. Ya enrachada, la francesa repitió dosis en el 44’ con un remate de cabeza para remontar a favor de las mexiquenses.

En los últimos minutos del primer tiempo, Daniela Calderón volvió a igualar condiciones. Después del descanso, Le Sommer regresó con la meta en la cabeza de darle la victoria a Toluca y en el 46’ volvió a tomar la ventaja.

El encuentro fue un ir y venir constante. Toluca parecía encaminarse al triunfo, pero Cruz Azul reaccionó con fuerza. Al minuto 80, Aerial Chavarin igualó 3-3 con un preciso cabezazo. Apenas once minutos después, en el 91’, volvió a ser protagonista con un zurdazo espectacular al ángulo que le dio la victoria a la Máquina, 4-3.

En la varonil también Cruz Azul derrotó a Toluca

En la Liga MX varonil, Cruz Azul también triunfó en su enfrentamiento con Toluca. Esta victoria perteneció al compromiso correspondiente a jornada 6 del Apertura 2025, cuando La Máquina venció 1-0 al campeón Toluca gracias a un gol de Luka Romero al minuto 78, colocándolo como tercer lugar del torneo.

Además, Nicolás Larcamón, técnico del equipo varonil, estuvo presente en las instalaciones de La Noria para ver el triunfo de la rama femenil, reforzando así el proyecto deportivo de Iván Alonso, quien desde su llegada ha intentado volver a las dos ramas de la Máquina en protagonistas del futbol mexicano.

