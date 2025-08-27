¡Sin respuesta! Tigres aplastó a Querétaro en la octava jornada

En actividad de la octava jornada del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, Tigres reafirmó su poferío ofensivo al golear 7-0 a Querétaro.

En su primer partido tras la salida de Jackie Ovalle, las Amazonas se supieron imponer con Diana Ordoñez como protagonista con un doblete.

La goleada de Tigres sobre Querétaro

Las de Pedro Losa encontraron espacios con facilidad y castigaron cada error defensivo de las locales. Tres de los tantos llegaron desde los once pasos, evidencia de la superioridad en los duelos individuales y del descontrol de la zaga queretana. La precisión en la ejecución y la calma con la que las felinas enfrentaron cada penal terminaron por sepultar cualquier intento de reacción.

Querétaro, limitado en la generación de juego, apenas pudo cruzar la media cancha con balón controlado. Cada pérdida se convertía en un contragolpe de peligro, y la arquera local fue testigo de una noche para el olvido.

El primer golpe llegó al minuto 44: Diana Ordóñez abrió el marcador con un cabezazo tras un tiro de esquina. Apenas un minuto después, Jennifer Hermoso amplió la ventaja con una definición certera dentro del área. Ya en la segunda parte, al 49’, Stephany Mayor aprovechó un pase filtrado para firmar el tercero.

El dominio felino continuó con la velocidad de Thembi Kgatlana, quien al 58’ convirtió desde los once pasos el 4-0. Poco después, Ordóñez repitió al 63’, sellando su doblete con un remate cruzado. La capitana Cristina Ferral se unió a la fiesta al 83’, también desde el punto penal, y en tiempo agregado Jhennifer Cordinali puso cifras definitivas con el tercer penal de la noche.

¿Cómo va Tigres en el Apertura 2025?

Con esta contundente victoria, Tigres Femenil le da paz a sus aficionados de que aun sin ‘la Maga’ Ovalle tienen opciones a la ofensiva para continuar consolidándose como un fuerte proyecto deportivo.

Además, escalaron a la segunda posición de la clasificación, donde se ubican con 19 unidades, que se traducen a seis victorias, un empate y una derrota.

