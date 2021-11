El Cruz Azul desaprovechó una gran oportunidad tras caer en el Estadio Azteca por la mínima ante el León, en duelo pendiente de la Jornada 11, y ahora su clasificación directa a la Liguilla ya no está en sus manos.

Así lo reconoció el técnico Juan Reynoso en la conferencia de prensa posterior al encuentro, en donde habló del panorama que afrontará la Máquina para la última fecha del Apertura 2021.

“Dependemos de resultados de otros equipos para meternos entre los cuatro primeros, pero sea de forma directa o en repechaje, nosotros tenemos que meternos entre los ocho y eso sí depende de nosotros”, afirmó el estratega.

Cruz Azul no tiene justificación

El timonel de Cruz Azul no quiso tener como justificación la falta de puntería que tuvieron sus atacantes, como el motivo de la derrota de este miércoles.

“Intento ser autocrítico, el primer tiempo fue bastante malo y la parte buena es que el segundo tiempo fue mejor. No nos conviene para nada ser dos equipos en uno, el domingo pasado fue un equipo equilibrado. Tenemos que corregir para hacer una buena presentación, ya que en Cruz Azul necesitamos ganar siempre”.

Reynoso también habló del hecho de repetir un once titular para este compromiso, que era algo que no había podido hacer en todo el torneo.

“La ilusión (del bicampeonato) está y eso depende totalmente de nosotros, no de los rivales. Cuando cambio la formación que por qué roto, cuando no que por qué no mantengo la alineación. El trámite nos dice que los que entraron, cambiaron la cara de lo que fue en el primer tiempo. Nos da tranquilidad de la competencia interna”.

La mente puesta en el siguiente juego

Finalmente, el estratega cementero ya tiene su mente en el juego de este domingo, cuando visiten Ciudad Universitaria para enfrentarse a Pumas, con mucho en disputa para ambos equipos.

“Hay sed de revancha (ante Pumas) que nos ha funcionado… Tenemos una linda prueba, ante un rival de siempre para Cruz Azul, en su cancha, hay que reinventarnos para hacer una mejor presentación”.

