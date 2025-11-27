Neymar tiene más de 40 lesiones en su historia; ¿cuántos partidos se ha perdido?

¡No puede ser! En medio de la lucha de Santos de Brasil por no descender de categoría, recientemente se confirmó que Neymar volvió a lesionarse, lo cual habla del impacto negativo de este tipo de circunstancias al sumar más de 40 lesiones a lo largo de su carrera.

Fue el conjunto blanquinegro quien reveló que Neymar sufrió una lesión en la misma rodilla en la que se operó de los ligamentos hace un par de años, misma que se dio en la primera mitad del partido ante el Mirassol. Con ello, se espera que el crack brasileño esté fuera de las canchas lo que resta del año.

¿Cuántas lesiones tiene Neymar a lo largo de su carrera?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, a lo largo de su carrera Neymar Jr ha tenido un total de 45 lesiones que le han impedido ser un jugador habitual en el campo. La primera de ellas se dio en su etapa con el Barcelona, cuando una lesión en el tobillo lo dejó fuera un mes en el 2014.

De hecho, estas 45 lesiones han impedido que Neymar forme parte de 261 partidos contando las bajas que presenció en el Barcelona, el PSG, Al Hilal, Santos de Brasil y su Selección. La más importante de estas se dio hace un par de años, precisamente con su rotura de ligamentos cruzados.

Esta lesión lo mantuvo fuera de las canchas durante 340 días, lo cual sugiere alrededor de 48 partidos. Del mismo modo, se recuerda la fractura metatarsiana que vivió en el año 2019, misma que le impidió formar parte de 20 partidos gracias a sus casi 100 días de inactividad.

¿Neymar estará en la Copa del Mundo 2026?

Vale mencionar que Neymar no ha formado parte de las últimas convocatorias de la Selección Brasileña dirigida por Carlo Ancelotti , por lo que, con esta nueva noticia, su estancia en la siguiente Copa del Mundo peligra. No obstante, aún cuenta con el tiempo suficiente no solo para su rehabilitación, sino para recuperar su mejor nivel.