Estos números hacen de la temporada 2025 de la F1 la peor en la historia de Lewis Hamilton

La temporada 2025 de la F1 generó un nivel de impacto bastante significativo debido a los nuevos pilotos que se han colado a los primeros puestos de la clasificación general, lo cual hizo que otros experimentados, como Lewis Hamilton, estuvieran realmente lejos de pelear por el podio.

Y es que, con dos GP’s por disputarse para el término de la temporada, Lewis Hamilton ha firmado la peor campaña en su historia dentro de la F1 desde su debut en el año 2007. Ante ello, aquí conocerás todos y cada uno de los números que el británico tuvo en Ferrari.

¿Cómo le fue a Lewis Hamilton en la temporada 2025 de la F1?

Lewis Hamilton no solo no logró colarse al podio a lo largo de la temporada 2025 de la F1, sino que vio cómo su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, tuvo mejores resultados al acumular un total de 226 puntos hasta ahora, lo cual habla de la involución que el británico tuvo en el año.

De hecho, los mejores números de Lewis Hamilton en la campaña 2025 de la F1 fueron cuatro cuartos lugares, los cuales se dieron en Imola, Austria, Gran Bretaña y Austin. Este hecho lo coloca en una situación compleja de cara al 2026 en medio de los rumores de una posible salida de Ferrari.

Al final, y con dos carreras por disputarse, Hamilton se encuentra actualmente en la sexta posición de la clasificación general de pilotos al sumar 152 unidades, aunque podría ser rebasado por otros elementos como Andrea Antonelli. Por ende, el británico espera cerrar de manera decorosa el año antes de replantearse su futuro de cara al 2026.

¿Cuántos títulos de F1 tiene Lewis Hamilton?

A pesar de dichas estadísticas, es imposible no colocar a Lewis Hamilton como uno de los mejores pilotos en la historia del automovilismo profesional , sobre todo, por la etapa que tuvo con Mercedes, misma en la que sumó un total de siete campeonatos en las temporadas 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.