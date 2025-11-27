deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Estos números hacen de la temporada 2025 de la F1 la peor en la historia de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ha tenido una temporada para el olvido en la 2025 de la Fórmula 1. De hecho, está muy lejos de ser uno de los candidatos al título.

lewis-hamilton-peor-temporada-historia-f1-2025.jpeg
X: Lewis Hamilton
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
Compartir

La temporada 2025 de la F1 generó un nivel de impacto bastante significativo debido a los nuevos pilotos que se han colado a los primeros puestos de la clasificación general, lo cual hizo que otros experimentados, como Lewis Hamilton, estuvieran realmente lejos de pelear por el podio.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Y es que, con dos GP’s por disputarse para el término de la temporada, Lewis Hamilton ha firmado la peor campaña en su historia dentro de la F1 desde su debut en el año 2007. Ante ello, aquí conocerás todos y cada uno de los números que el británico tuvo en Ferrari.

¿Cómo le fue a Lewis Hamilton en la temporada 2025 de la F1?

Lewis Hamilton no solo no logró colarse al podio a lo largo de la temporada 2025 de la F1, sino que vio cómo su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, tuvo mejores resultados al acumular un total de 226 puntos hasta ahora, lo cual habla de la involución que el británico tuvo en el año.

Te puede interesar: ¿Penta intentó colocarse él mismo el hombro luego de lesionarse?

Te puede interesar: El día que el Barcelona obligó a Ronaldinho a jugar a medianoche

De hecho, los mejores números de Lewis Hamilton en la campaña 2025 de la F1 fueron cuatro cuartos lugares, los cuales se dieron en Imola, Austria, Gran Bretaña y Austin. Este hecho lo coloca en una situación compleja de cara al 2026 en medio de los rumores de una posible salida de Ferrari.

Al final, y con dos carreras por disputarse, Hamilton se encuentra actualmente en la sexta posición de la clasificación general de pilotos al sumar 152 unidades, aunque podría ser rebasado por otros elementos como Andrea Antonelli. Por ende, el británico espera cerrar de manera decorosa el año antes de replantearse su futuro de cara al 2026.

¿Cuántos títulos de F1 tiene Lewis Hamilton?

A pesar de dichas estadísticas, es imposible no colocar a Lewis Hamilton como uno de los mejores pilotos en la historia del automovilismo profesional , sobre todo, por la etapa que tuvo con Mercedes, misma en la que sumó un total de siete campeonatos en las temporadas 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Lewis Hamilton
Ferrari
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Final NASCAR México Series 2025 | Azteca Deportes en la pista con los campeones
Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
×
×