Estos son los DOS JUGADORES que Cruz Azul buscará fichar para el siguiente torneo; él sería el sacrificado

Cruz Azul afila armas para enfrentar una edición más del Clásico Joven del futbol mexicano ante el Club América, aunque este compromiso será de corte amistoso y formará parte de la preparación que el equipo tiene en esta fecha FIFA con miras al cierre del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

cruz azul

Sin embargo, a pesar de que la temporada regular aún continúa, la directiva de Cruz Azul ya estaría pensando en la siguiente temporada, por lo que desde ya han comenzado a sonar nombres de elementos que podrían reforzar al plantel de cara al siguiente Clausura 2027.

¿Qué jugadores podrían llegar a Cruz Azul para el 2027?

Carlos Córdova, reportero que sigue de cerca el entorno de Cruz Azul, mencionó que la directiva no quiere tener un mercado de transferencias similar al de este torneo, por lo que aseguró que sacará la casa por la ventana con al menos dos fichajes que ya ha comenzado a analizar.

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Un nuevo comienzo con la ilusión al máximo. Con muchas ganas de estar en el campo y defender este escudo. Muy agradecido a Lokomotiv por la confianza q han puesto en mí.

Quiero agradecer a todos los q me apoyaron en Almería pese a q las cosas no se dieron como nos habría gustado pic.twitter.com/0h5E01Nm9w — César Montes (@CJasib) September 12, 2024

La fuente señala que la prioridad para Cruz Azul será la llegada de un centro delantero luego de los problemas que el club ha tenido en esta posición. Sin embargo, descartó a Julián Carranza luego de que en redes sociales se hablara de un acuerdo entre todas las partes.

De concretarse la llegada de un atacante, el sacrificado en La Noria sería uno de sus dos delanteros, ya sea Nicolás Ibáñez o Gabriel Fernández. Finalmente, el reportero establece que el sueño de Cruz Azul es contar con César Montes, por quien buscarían pagar menos de 10 millones de dólares.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido de Cruz Azul?

Una vez superada la prueba frente al América y el LA Galaxy, Cruz Azul volverá a la Liga BBVA MX para disputar la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 enfrentando a los Pumas de la UNAM, en un duelo a llevarse a cabo este 11 de octubre en punto de las 7 de la noche en CU.