Cruz Azul tiene a DOS de los PEORES JUGADORES de la Liga MX en su posición; ¿serán titulares en la Liguilla?

Cruz Azul es uno de los líderes del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de registrar 29 unidades después de 15 partidos disputados; sin embargo, entre estos se ubica en el tercer lugar por un diferencia de goles menor que tiene con respecto al América y Chivas.

cruz azul

Y es que, por increíble que parezca, Cruz Azul es una de las mejores ofensivas de la temporada al registrar más de 30 dianas hasta ahora; sin embargo, también se ha convertido en una de las peores defensivas y esto radica, principalmente, en los nombres que verás a continuación.

¿Cruz Azul no tiene solvencia en el arco? El número que lo prueba

De acuerdo con un dato revelado por el portal especializado Statiskicks, Cruz Azul cuenta con dos porteros que están entre los peores en cuanto a registros se refiere entre 20 guardametas analizados a lo largo del torneo Apertura 2026, los cuales tienen que cumplir una serie de requisitos.

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Ranking de porteros MEJOR evaluados del Apertura 2026 (+450 minutos disputados). El Skore contempla, no solo habilidades para atajar, también toma en cuenta: salidas, involucramiento, retención, progresión vía pase y acciones como líbero. https://t.co/84j049QtrO — Statiskicks (@statiskicks) October 30, 2026

La fuente sostiene que Kevin Mier, arquero colombiano que regresó a la portería en el último duelo ante León, tenía una valoración de 6.39 (antes de este fin de semana), mismo que lo convierte en el último lugar de la clasificación integrada por la mayoría de los porteros del país.

La situación no mejora demasiado con Andrés Gudiño, portero que tuvo tres titularidades de forma consecutiva en Cruz Azul pero que, sin embargo, aparece en el puesto 18 de 20 con una valoración de 9.49 puntos, datos que podrían ser el punto de partida para que la directiva vaya por un nuevo cancerbero para el siguiente torneo.

¿Qué portero será titular en Cruz Azul durante la Liguilla?

El técnico celeste, Joel Huiqui, desea que sus dos porteros tengan ritmo de cara a la Liguilla del futbol mexicano. Sin embargo, y de acuerdo con lo visto en el último mes, todo haría indicar que sería Andrés Gudiño quien, al menos ahora, tiene ventaja sobre el portero nacido en Colombia.