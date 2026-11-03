Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Cruz Azul tiene a DOS de los PEORES JUGADORES de la Liga MX en su posición; ¿serán titulares en la Liguilla?

A pesar de ser el tercer lugar de la clasificación general hasta ahora, vale decir que Cruz Azul tiene a dos de los peores jugadores de la Liga en su plantel.

cruz-azul-dos-peores-jugadores-porteros-liguilla.jpg
|X: Cruz Azul

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Cruz Azul es uno de los líderes del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de registrar 29 unidades después de 15 partidos disputados; sin embargo, entre estos se ubica en el tercer lugar por un diferencia de goles menor que tiene con respecto al América y Chivas.

cruz azul

Y es que, por increíble que parezca, Cruz Azul es una de las mejores ofensivas de la temporada al registrar más de 30 dianas hasta ahora; sin embargo, también se ha convertido en una de las peores defensivas y esto radica, principalmente, en los nombres que verás a continuación.

¿Cruz Azul no tiene solvencia en el arco? El número que lo prueba

De acuerdo con un dato revelado por el portal especializado Statiskicks, Cruz Azul cuenta con dos porteros que están entre los peores en cuanto a registros se refiere entre 20 guardametas analizados a lo largo del torneo Apertura 2026, los cuales tienen que cumplir una serie de requisitos.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

La fuente sostiene que Kevin Mier, arquero colombiano que regresó a la portería en el último duelo ante León, tenía una valoración de 6.39 (antes de este fin de semana), mismo que lo convierte en el último lugar de la clasificación integrada por la mayoría de los porteros del país.

La situación no mejora demasiado con Andrés Gudiño, portero que tuvo tres titularidades de forma consecutiva en Cruz Azul pero que, sin embargo, aparece en el puesto 18 de 20 con una valoración de 9.49 puntos, datos que podrían ser el punto de partida para que la directiva vaya por un nuevo cancerbero para el siguiente torneo.

¿Qué portero será titular en Cruz Azul durante la Liguilla?

El técnico celeste, Joel Huiqui, desea que sus dos porteros tengan ritmo de cara a la Liguilla del futbol mexicano. Sin embargo, y de acuerdo con lo visto en el último mes, todo haría indicar que sería Andrés Gudiño quien, al menos ahora, tiene ventaja sobre el portero nacido en Colombia.

Tags relacionados
Cruz Azul

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
4 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
4 NOV
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
5 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
5 NOV
DEPORTV.jpg

Deportv

12:55 p. m.
6 NOV
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
6 NOV
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
6 NOV
ONEFA GDL VS CCM FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos GDL vs Borregos CCM

12:50 p. m.
7 NOV
TIGRES VS CRUZ AZUL LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Cruz Azul Live Previo

3:55 p. m.
7 NOV
TIGRES VS CRUZ AZUL FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Cruz Azul EN VIVO

4:49 p. m.
7 NOV
CORINTHIANS VS MIRASSOL EN VIVO (1).jpg

Brasileirao| ⁠Corinthians vs Mirassol

8:55 p. m.
7 NOV
CANELO VS MBILLI EN VIVO .jpeg

Box Azteca | Canelo Álvarez vs Christian Mbilli Repetición

11:31 p. m.
7 NOV
DEPORTV.jpg

Deportv

12:55 p. m.
9 NOV