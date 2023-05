Tuca Ferretti acepta fracaso en la eliminación de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul quedó eliminada en la ronda de repechaje del futbol mexicano al caer por la mínima diferencia frente al Atlas, lo que para Ricardo Ferretti, técnico celeste acepta como un fracaso.

“Fracaso es cuando tienes la oportunidad de intentarlo y no lo intentas, si eso es cierto, estoy de acuerdo que es un fracaso, se busca un análisis más profundo de porque se dio el fracaso, con mi directiva a partir del lunes”, mencionó el estratega en conferencia de prensa.

No todo es negativo en Cruz Azul

Por otro lado, no todo es negativo, el cuerpo técnico de Cruz Azul y Ricardo Ferretti sacaron algo de mejoría en el cuadro cementerio desde su llegada, aunque al final no fue suficiente para llegar a los objetivos planteados.

“Logré que tuviéramos una seria mejoría pero no al punto que debemos tener, este equipo debe jugar mucho mejor para aspirar a lo que todos queremos, si hubo avance pero no el que realmente aspirábamos al título, naturalmente la Liguilla es un torneo aparte, le mejoría no es suficiente”.

Ahora en La Noria ya piensan en la siguiente campaña y no pierden el tiempo, a partir de la próxima semana comenzará la planeación para la siguiente campaña.

“Desde el lunes tengo juntas, mañana y tarde, con mis directivos y se va a analizar todo el plantel, como nosotros estuvimos analizando todos estos partidos, para tomar la decisión más adecuada posible”.

Luego de avanzar a la instancia de Cuartos de Final, el Atlas no tiene rival definido en la Liguilla, ronda a la que Monterrey, América, Chivas y Toluca, clasificaron de forma directa al finalizar la Fase Regular de la competencia en los primeros cuatro lugares de la tabla general.

