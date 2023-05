Diego Lainez dejaría a Tigres para volver al futbol europeo

El Torneo Clausura 2023 de la Liga MX ha terminado su Fase Regular. Con Tigres en la instancia de repechaje, el entrenador del cuadro de la UANL, Robert Dante Siboldi, ya piensa en el futuro del equipo de cara a la siguiente campaña. Finalizando en el lugar 7 de la tabla general con 25 puntos y a pesar de seguir en la lucha por el campeonato, la escuadra de Nuevo León contempla el futuro de Diego Lainez, quien fue uno de los refuerzos de Tigres para el presente certamen.

Proveniente del Sporting Braga, el mediocampista mexicano ha tenido un registro de 12 partidos disputados con la camiseta del conjunto de la UANL. De dichos encuentros, ha sido titular en cuatro ocasiones para registrar un total de 436 minutos de actividad en la Liga MX, tiempo en el que no ha podido hacer gol. Disputando la Liga de Campeones de Concacaf, tiene 4 juegos ingresando desde la banca y 133 minutos en el terreno de juego.

Y es que a su llegada a los Tigres no fue vista con malos ojos. Teniendo un buen recibimiento por parte de los aficionados, Diego Lainez no ha podido levantar su nivel, no obstante, puede volver al futbol europeo para jugar en LaLiga de España.

Así se vivió FUT Azteca Desde el Barrio en la casa Águila de Neza

Te puede interesar: Mazatlán cesa a Rubén Omar Romano tras finalizar el Clausura 2023

El equipo de LaLiga con el que jugaría Lainez

El contrato de Diego Lainez con los Tigres finaliza en diciembre del presente año. Sin embargo, el cuadro comandado por Robert Dante Siboldi tendría en sus planes descartar al jugador de 22 años de edad para el Torneo Apertura 2023.

Perteneciente al Real Betis, equipo que en la Temporada 2018/19 firmó al jugador mexicano, Diego Lainez se encuentra cedido a los Tigres. No obstante, de no requerir al jugador al no entrar en planes para la siguiente campaña, el futbolista podría regresar a Europa para definir su futuro, pues con el cuadro dirigido por Manuel Pellegrini no tenía actividad.

En la ronda de repechaje del Torneo Clausura 2023, los Tigres tienen como rival a Puebla, encuentro en el que el exjugador del Club América podría ver sus últimos minutos en el equipo de Nuevo León.

Te puede interesar: ‘Chucky’ Lozano habría elegido a su nuevo club en Inglaterra