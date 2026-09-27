Este es el PEOR ERROR que Joel Huiqui ha tenido como DT de Cruz Azul

Cruz Azul ha tenido uno de los torneos más irregulares de los últimos años de la mano de Joel Huiqui, quien si bien ya sumó dos títulos como entrenador del conjunto celeste ha tenido algunas decisiones un tanto polémicas que han hecho que el club sufra para sumar unidades.

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Ante esta situación, la directiva aún contempla mantenerlo durante el resto de la temporada gracias a la confianza que Joel Huiqui ha plasmado en ella. Sin embargo, una de las leyendas más grandes que Cruz Azul ha tenido en el pasado reciente ha dado a conocer su postura al respecto.

¿Cuál ha sido el peor error de Joel Huiqui como técnico de Cruz Azul?

Se sabe que Joel Huiqui realizó una serie de modificaciones en su cuerpo técnico para este torneo con respecto a la temporada anterior, un hecho que ha generado mucha polémica en redes sociales toda vez que algunos aficionados consideran que estos nombres habrían sido impuestos.

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Ante ello, Christian Giménez, ganador de la Concachampions 2014 con los capitalinos, estableció que el principal error de Joel como entrenador celeste fue no haber estado del todo de acuerdo con la conformación de este cuerpo técnico, de acuerdo con información del portal Vamos Cruz Azul.

Además, tanto W Deportes como Fox Sports hicieron hincapié en el deseo de Joel Huiqui por tener a Julio César Domínguez como parte de su cuerpo técnico, una situación que finalmente no se concretó. De hecho, Julio permanece como parte del staff de la categoría Sub-21.

¿Cuándo es el próximo juego de Cruz Azul?

Después de lo vivido este fin de semana en la cancha del Estadio Banorte frente al Toluca, la Máquina de Cruz Azul volverá al ruedo en la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX cuando visite a Pumas en el Olímpico Universitario, en juego programado para el 11 de octubre a las 19:00 horas.