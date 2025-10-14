Nadie esperaba que los grandes de Europa pensaran esto sobre Gilberto Mora: hay un obstáculo

Gilberto Mora fue el jugador más destacado de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, pues a sus 16 años marcó 3 goles y dio 2 asistencias, para comandar al equipo hasta Cuartos de Final. El jugador de Xolos de Tijuana, quien en 12 meses incrementó su valor a cantidades irreales , es pretendido por varios clubes grandes de Europa, que ahora ya le pusieron un obstáculo a su posible fichaje.

El mediocampista está de manteles largos, pues este 14 de octubre cumple 17 años y está a solo 12 meses de poder fichar con uno de los varios equipos del viejo continente que están interesados en él . Si embargo, dos de ellos, Barcelona y Real Madrid, esperarían más tiempo antes de contratarlo, pues se quieren percatar de que realmente sea un jugador top.

@gil_morita Gilberto Mora es pretendido por Barcelona y Real Madrid, pero los clubes de Europa esperarán aún más para confirmar que sea un top

Lo que dicen de Gilberto Mora en Europa

Gilberto Mora está en la mira del Barcelona, donde lo catalogan como una buena proyección a futuro, pues con 17 años ha mostrado grandes cualidades, aunque consideran que es muy pronto para definir a qué altura futbolística podrá llegar, según reportan desde España.

TE PUEDE INTERESAR:



Real Madrid tiene la misma incógnita, pues no saben si será top o solo un gran jugador. Por ello, no quieren echar las campanas al vuelo y esperar un poco, para así evitar cometer un error, como lo fue con el brasileño Endrick, quien no ha visto minutos y podría salir del club en calidad de préstamo.

La impresionante carrera de Gilberto Mora desde su debut

Gilberto Mora debutó en agosto de 2024 en la Liga BBVA MX, cuando aún tenía 15 años. El jugador de Xolos rápidamente demostró cualidades y poco a poco se fue haciendo de un lugar en el cuadro titular. El punto más alto de su carrera fue al ser convocado a la Selección Mexicana para disputar la Copa de Oro 2025.

GILBERTO MORA MVP UNA VEZ MÁS 🫡🇲🇽



Comienza a hacerse costumbre que el mexicano sea galardonado después de cada partido, ahora fue el jugador más valioso del juego vs Marruecos😎



Sigue así Gilberto, vas por buen camino 👏 pic.twitter.com/ZRnjECmxnh — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 4, 2025

Mora se ganó la titularidad en el equipo tras la lesión de Luis Chávez y fue pieza fundamental en la obtención del título de la Concacaf. El ahora futbolista de 17 años regresó a su equipo para encarar el Apertura 2025, torneo en el que suma 3 goles y una asistencia, según datos de BeSoccer.

Gil dejó a Tijuana para concentrarse con la Selección Mexicana y encarar el Mundial Sub-20, torneo en el que llamó la atención por su buen futbol y por anotar 3 goles, así como dar 2 asistencias en 5 partidos jugados.