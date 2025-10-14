El delantero uruguayo que podría llegar a Chivas gracias a su doble nacionalidad y en una posición que le urge a Gabriel Milito

Gustavo Biscayzacú es recordado por su buen paso mientras militó en el Veracruz. El delantero uruguayo fue un trotamundos en el futbol mundial al vestir 17 playeras. Ahora, por más extraño que parezca, su hijo Xavier Biscayzacú podría jugar en las Chivas al contar con la doble nacionalidad y en una posición que le urge al equipo. El Rebaño de Gabriel Milito viene de igualar un partido amistoso ante el América.

Gabriel Milito sabe que necesita conformar un equipo más competitivo si quiere pelear el título. Actualmente, tiene a las Chivas peleando el repechaje y un milagro lo podría meter a la lucha por un boleto directo. Xavier Biscayzacú es un atacante de 20 años que nació en Veracruz y que ya ha representado a la Selección Mexicana en categorías inferiores.

Mientras Gustavo Biscayzacú militaba en el Veracruz, nació su hijo Xavier, quien actualmente juega en el Defensor Sporting de la Primera Categoría de Uruguay y ya se termina su contrato. El juvenil solamente ha defendido los colores de su actual club y suma 42 partidos, siete goles y tres asistencias. En Chivas pelearía el puesto en el medio campo y se puede desempeñar como extremo por ambos costados o mediapunta.

Chivas va por un cierre perfecto en el Apertura 2025

El Rebaño Sagrado tiene 17 puntos de 36 disputados, se encuentra en la novena posición con cinco triunfos, dos empates y cinco derrotas. Su referente en la actualidad es Armando González; el canterano de las Chivas acumula seis dianas y se ha vuelto fundamental en el 11 de Gabriel Milito. Su próximo compromiso es ante el Mazatlán.

Si Chivas no quiere tener problemas en calificar al repechaje, todo depende de ellos. Después de enfrentar al Mazatlán, chocan ante el Querétaro, Atlas, Pachuca y Monterrey, siendo este último el duelo más complicado por la posición del rival en la general.

Para la Jornada 17, el Rebaño podría llegar ya calificado. En el camino se cruza el Atlas y el Clásico Tapatío, duelo que también tiene prohibido perder por la rivalidad.