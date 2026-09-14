3 futbolistas en Cruz Azul que serán perjudicados con la llegada de Ralph Orquín

La Máquina de Cruz Azul cerró el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX con cuatro refuerzos mexicanos que, seguramente, llegarán a hacer que la competencia interna sea más fuerte. Estos son los siguientes: Juan José Calero, Alán Montes, Alan Mozo y Ralph Orquín.

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Este último llegó prácticamente unas horas antes del cierre de fichajes y se trata de un elemento que salió de la cantera del América y que, ahora, buscará consolidarse en Cruz Azul, motivo por el cual no está de más conocer a los jugadores que podrían resultar perjudicados con este arribo.

¿Qué jugadores serían perjudicados con la llegada de Ralph Orquín a Cruz Azul?

Omar Campos: Si bien el mexicano es el carrilero por izquierda titular en el parado de Joel Huiqui, la llegada de una competencia directa podría hacer que el joven futbolista tenga algunas fallas que, de concretarse, podrían quitarle el puesto en la defensiva cementera.

Sumamos un jugador más al All Star Game.



➡️ Omar Campos🔥 pic.twitter.com/AUOqinhqYT — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 23, 2026

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Rodolfo Rotondi : Si bien el argentino ha cambiado de posición con la llegada de Huiqui, la realidad es que Rodo también se puede desempeñar como carrilero por izquierda, hecho que podría cambiar de manera considerable luego del arribo del joven defensor mexicano.

: Si bien el argentino ha cambiado de posición con la llegada de Huiqui, la realidad es que Rodo también se puede desempeñar como carrilero por izquierda, hecho que podría cambiar de manera considerable luego del arribo del joven defensor mexicano. Jesús Chiquete Orozco: Gonzalo Piovi se recuperó y eso hace que el argentino vuelva a la titularidad. Jesús puede jugar como central o carrilero por izquierda; sin embargo, el arribo de Ralph podría complicarle aún más tener minutos en Cruz Azul a lo largo del torneo Apertura 2026.

¿Cuántos años tiene Ralph Orquín y cómo le fue en Juárez y América?

Si bien Ralph surgió de las fuerzas básicas del América, el defensor de 23 años de edad demostró su verdadero nivel con los Bravos de Juárez, equipo en donde fue titular y uno de los estandartes del club. Con los azulcremas disputó únicamente 3 partidos, mientras que con los fronterizos registró 47 duelos.