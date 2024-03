Cruz Azul recupera el liderato tras golear a Chivas

El conjunto de Cruz Azul se lleva los tres puntos luego de golear a Chivas en el Estadio Azteca. Desde los primeros minutos la Máquina impuso condiciones luego de recuperar el balón al minuto siete y abrir el marcador tras un gran remate de Faravelli.

Al minuto 27 Uriel Antuna amplió la ventaja con una gran definición del atacante que al minuto 33 logró marcar su doblete tras una gran jugada de Ángel Sepúlveda.

Minuto 35: Doblete de Uriel Antuna

35' Uriel Antuna aumenta la ventaja con un doblete luego de una gran jugada de Sepúlveda que llevó el balón a linea de fondo y mandó un pase retrasado para el atacante,

Minuto 27: Gol de Uriel Antuna

27' Cruz Azul aumenta la ventaja tras una gran jugada de desborde de Rotondi y llega a rematar Antuna para el segundo de la noche

Minuto 7: Gol de Cruz Azul

7' La Máquina recupera el balón en el área de Chivas y Faravelli logra mandar el balón al fondo de las redes con un disparo colocado desde fuera del área.

Continúa la actividad de la jornada diez del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX con tres interesantes partidos. Los cuales son: Pachuca vs Juárez, Cruz Azul vs Chivas y Atlas vs América.

El encuentro más llamativo del día es el de Cruz Azul vs Chivas que empieza en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El partido se va a disputar en el Estadio Azteca y la Máquina aseguró que todos los boletos habían sido vendidos por lo que se espera un lleno total.

Los aficionados de las Chivas esperan a los jugadores en el aeropuerto

Te puede interesar: VIDEO: Doblete de Lionel Messi y Luis Suárez en goleada del Inter Miami

El conjunto de Cruz Azul llega de perder ante el América 1-0. A los dirigidos por Anselmi les terminaron una racha de seis partidos ganados. Por el momento, se encuentra en el segundo lugar de la tabla con 19 puntos conseguidos luego de ganar seis juegos, empatar uno y perder dos.

Lamentamos informar que, por fallas responsabilidad de @Ticketmaster_me, se han registrado retrasos en el acceso de nuestros abonados al juego de hoy.Estamos trabajando para solucionar estos inconvenientes lo más pronto posible. El resto de los boletos ingresan con normalidad. — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 2, 2024

Mientras que Chivas llega de vencer a Pumas 3-1 en el Estadio Akron. Se encuentra en el octavo lugar de la tabla con 15 puntos luego de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.

Alineación de Cruz Azul

Martín Anselmi manda la siguiente alineación:

Portero: Kevin Mier

Defensas: Piovi, Salcedo y Lira

Mediocampistas: Carlos Rodríguez, Faravelli, Gutiérrez, Huescas y Rotondi

Delanteros: Sepulveda y Antuna

Alineación de Chivas

Fernando Gago manda la siguiente alineación para el partido vs Cruz Azul

🇫🇷 ¡ELLOS SON LOS 11 MEXICANOS QUE DARÁN TODO SU ❤️ POR EL TRIUNFO EN EL ESTADIO AZTECA! 🇫🇷¡CON TODO, CABRONES! 🐐#ApuestaPorElRebaño en @calientesports 🔥📲 👉 https://t.co/lW6iHG8HYM pic.twitter.com/69FolfFjkW — CHIVAS (@Chivas) March 3, 2024

Portero: Rangel

Defensas: Chávez, Orozco, Briseño y Mozo

Mediocampistas: Guzmán, Gutierrez, Beltran

Delanteros: Cowell, Martín y Alvarado

Resumen: Mazatlán 2-1 Necaxa | Jornada 10 del Clausura 2024

Te puede interesar: La MILLONADA que ganaría Carlos Vela como jugador de San Jose Earthquakes