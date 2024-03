VIDEO: Doblete de Lionel Messi y Luis Suárez en goleada del Inter Miami

Este sábado dos de marzo del 2024, el Inter de Miami se enfrentó al Orlando City SC en la jornada 2 de la MLS. El partido se disputó en el Estadio Chase en punto de las 16 horas tiempo del centro de México.

El Inter logró dominar e imponer sus condiciones desde el primer tiempo del partido en el que Luis Suárez logró demostrar su calidad marcando un doblete y dando una asistencia para poner el encuentro momentáneamente 3-0. Para el segundo tiempo, Messi no quisó quedarse atrás y logró marcar un doblete.

Suárez inició el partido con el pie derecho pues desde el minuto cuatro abrió el marcador con una gran asistencia de Julian Gressel, logrando así conseguir su primer gol con el Inter Miami en la MLS.

El segundo gol de Suárez llegó al minuto 11 nuevamente de una asistencia de Gressel. Luego de una gran pared, el uruguayo definió de gran forma con su pie izquierdo logrando vencer al portero.

