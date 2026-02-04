CUENTAS PENDIENTES en Europa: La RAZÓN de Jorge Sánchez para dejar Cruz Azul

La posibilidad de que Jorge Sánchez vuelva al futbol europeo vuelve a sacudir el entorno de Cruz Azul. El lateral mexicano estaría muy cerca de dejar La Máquina para firmar con el PAOK de Grecia , un movimiento que reabre una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿quedó algo inconcluso en su primera aventura por el Viejo Continente?

Dentro del vestidor celeste no hay reproches. Al contrario, hay comprensión. Carlos Rodríguez, uno de los líderes del equipo, dejó claro que la posible salida de Jorge Sánchez no genera molestia ni sorpresa. Para muchos futbolistas mexicanos, Europa sigue siendo una meta personal, incluso cuando la Liga MX ofrece estabilidad, protagonismo y buenos contratos.

En un contexto donde se habla cada vez más de la “zona de confort” del futbol mexicano, la decisión de Jorge Sánchez aparece como un intento consciente de salir de ella, con la mirada puesta no solo en su crecimiento profesional, sino también en llegar mejor preparado a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Por qué Jorge Sánchez siente que aún tiene cuentas pendientes en Europa?

La historia no es nueva. En agosto de 2022, Jorge Sánchez dejó al América para cumplir el sueño europeo con el Ajax de Ámsterdam. Sin embargo, su paso por Países Bajos fue irregular y terminó con una cesión al Porto de Portugal, donde tampoco logró consolidarse como titular indiscutible.

Entre ambos clubes, el defensor acumuló 49 partidos oficiales, una cifra respetable, pero lejos de reflejar estabilidad. Aquella experiencia dejó aprendizaje, pero también la sensación de que el reto no fue cerrado en sus propios términos.

Carlos Rodríguez lo explicó sin rodeos: Sánchez tiene “esa espinita” clavada. Volver a Europa no sería un capricho, sino una revancha personal para demostrar que puede competir y sostenerse en un entorno más exigente.

¡ADIÓS A JORGE SÁNCHEZ! RUMBO A GRECIA Y BAJA ANTE VANCOUVER 🚂✈️



Jorge Sánchez tiene pie y medio en el PAOK de Salónica. La operación se cerraría en 4 MDD fijos, más bonos y una jugosa plusvalía del 20% para La Máquina en una futura venta.



El lateral ya no fue considerado… pic.twitter.com/WGKWgpNerY — HistoriaAzul (@Historia_Azul) February 3, 2026

Cruz Azul entiende la decisión y piensa en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Desde su regreso a México, Jorge Sánchez se convirtió en una pieza importante para Cruz Azul. Con 65 partidos disputados, más de 5,000 minutos, 3 goles y 5 asistencias, el lateral recuperó regularidad y confianza, algo que había perdido fuera del país.

En La Máquina saben que el reloj rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 avanza rápido. Jugar en Europa, aunque implique riesgos, podría elevar su nivel competitivo y colocarlo nuevamente en el radar internacional.

El caso de Jorge Sánchez recuerda al de otros futbolistas que apostaron por salir de su zona segura con un solo objetivo: llegar a la Copa Mundial de la FIFA en su mejor versión. En Cruz Azul no lo condenan. Entienden que, para algunos sueños, quedarse quieto no es una opción.