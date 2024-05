Revelan la millonaria oferta que Cruz Azul habría hecho por Giorgos Giakoumakis

La directiva de Cruz Azul ha comenzado a trabajar de cara al Apertura 2024 luego de perder la final en el Clausura 2024. El equipo celeste buscaría tener un plantel más competitivo para que no le cueste el cierre de los encuentros y poder pelear nuevamente por el título.

Los aficionados se encuentran muy motivados por todo lo que logró Martín Anselmi con una plantilla corta y quieren ver lo que puede hacer con un equipo con más jugadores con un gran nivel.

Te puede interesar: David Benavidez considera como opción subir a los cruceros y enfrentar al campeón ‘Zurdo’ Ramírez

Desde la Liguilla, ya habían varios rumores de posibles refuerzos para el equipo. Uno de los que más interés genera para llegar con Martín Anselmi es el delantero Giōrgos Giakoumakīs del Atlanta United.

Este viernes 31 de mayo del 2024, Fabrizio Romano detalló en sus redes sociales, que el equipo de la Máquina ya habría mandado una oferta formal por el delantero, aproximadamente 10 millones de dólares con complementos incluidos. Además, detalló que el jugador está dispuesto a avanzar en las conversaciones y le interesa venir a México.

“Cruz Azul ha enviado una oferta formal por un paquete de 10 millones de dólares con complementos incluidos al Atlanta United por Giōrgos Giakoumakīs. El agente del jugador está en EE.UU. para avanzar en las conversaciones ya que Giorgos está interesado en la mudanza”.

🔵🇲🇽 Cruz Azul have sent formal bid for $10m package with add-ons included to Atlanta United for Giōrgos Giakoumakīs.

Player’s agent, in the USA to advance in talks as Giōrgos is keen on the move. pic.twitter.com/sacuT5GLLS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2024