David Benavidez considera como opción subir a los cruceros y enfrentar al campeón ‘Zurdo’ Ramírez

El peleador David Benavidez, quien dejó la división de los supermedianos pero que no deja de pensar en Canelo Álvarez, afirmó que además de escalar a los semicompletos, ha meditado seriamente en pelear en los cruceros y hasta tiene el nombre del boxeador que quiere enfrentar.

David Benavidez es un tipo grande para la categoría de las 168 libras, pero logra llegar al límite de la división.

Su fisonomía ciertamente le da para escalar hasta los cruceros y es una latente opción, sobre todo si no se le dan las cosas en 168 libras o 175 que es donde enfrentará a Oleksandr Gvozdyk el 15 de junio.

El plan en esa división parecía que era mostrarse, ganar puntos y esperar al campeón indiscutido entre Bivol y Beterbiev, pelea que no sucederá por lesión del monarca del CMB, FIB y OMB.

La pelea se postergó, Bivol sí expondrá su cetro y si lo conserva en el enfrentamiento ante Malik Zinad podría reagendarse el choque para el último tercio del año, pero eso significa una larga espera para Benavidez.

De allí podría también nacer una nueva expectativa pero ahora en la categoría de los cruceros.

Zurdo Ramírez, en la mira de David Benavidez

El de Mazatlán Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez se está recuperando de una operación de apéndice y de una hernia también que le fue operada hace casi 10 días.

Su recuperación apenas está empezando y cree que podría regresar en septiembre teniendo fuertes opciones en los cruceros para unificar, sin que tenga algo cerrado pues depende de su progreso.

En tanto Benavidez afirmó a ESNEWS tenerlo en la mira pues sería una buena reyerta con un título del mundo, y ante un mexicano con el que ha tenido sesiones de sparring y que resultaría explosiva.

Pero Ramírez no quiere por ahora una pelea ante un retador al cetro, si no una pelea de unificación por lo que en esa vía, Benavidez no parece estar en el tintero.