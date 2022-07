Cruz Azul atraviesa horas claves para sumar su tercer refuerzo

La directiva del Cruz Azul no ha podido llegar a un acuerdo con el uruguayo Gonzalo Carneiro, que actualmente milita en el Liverpool de Montevideo, pero que su carta pertenece al Sion de Suiza. Sin embargo, el entorno del jugador puso una fecha límite para cerrar el movimiento.

Pablo Bentancur, representante de Carneiro, habló este día para el programa “100% Deporte” de Radio Sport y reveló que el delantero también tiene otras opciones.

“No hay nada oficial firmado con el Cruz Azul y pusimos un límite hasta esta noche por respeto a Liverpool y a Peñarol. Lo más fácil sería llevarlo para México, pero tampoco podemos seguir esperando. Vamos a esperar hasta este miércoles a ver qué pasa”, comentó.

10 preguntas rápidas con Óscar ‘Conejo’ Pérez, leyenda de Cruz Azul

De acuerdo a sus palabras, el atacante uruguayo prefiere la opción de la Máquina en caso de salir de su actual club. Esto en especial porque se reencontrará con el técnico Diego Aguirre, con quien coincidió en el Sao Paulo de Brasil en un breve periodo.

Te puede interesar: Plan B: Los 2 refuerzos que está buscando Cruz Azul

Aunque el representante también dio a entender que Gonzalo Carneiro está cómodo en el Liverpool y podría pensar en quedarse este semestre si no se concreta la oferta de los cementeros.

“Con Cruz Azul hay un acuerdo de palabra, pero hasta que no se formalice no puedo decir que está hecho, todavía no llegaron los documentos oficiales para firmarlos”, añadió.

Los fichajes de Cruz Azul tardan en llegar

Un aspecto muy cuestionable tomando en cuenta que la Máquina está por disputar la Jornada 3 del Apertura 2022 y sólo tiene a Carlos Rotondi como su único fichaje este verano, a pesar de ya llevar dos meses desde que se empezó a planear este campeonato.

Te puede interesar: Fechas, horarios y partidos de la jornada 3 del Apertura 2022

De la misma forma, la directiva busca un defensa central luego de los intentos fallidos por Bruno Méndez y el nombre que más suena es el de Adonis Frías, zaguero de 24 años de edad milita en Defensa y Justicia de Argentina.