3 marcas de ALARIDO que podría conseguir Joel Huiqui en su partido 20 como DT de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul ha recuperado el camino de la mano de Joel Huiqui, entrenador que, después de un par de titubeos al inicio de temporada, ha llegado al club a estar entre los mejores cinco de la temporada actual gracias, en parte, al triunfo obtenido el fin de semana pasado.

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Cruz Azul derrotó 4-3 al Club América en uno de los mejores juegos que la Liga BBVA MX ha tenido en los últimos años. Además, este resultado ayuda a que Joel Huiqui se acerce cada vez más a tres marcas que podría conseguir en su partido número 20 como entrenador celeste.

¿Qué marcas podría romper Joel Huiqui en su partido 20 como DT de Cruz Azul?

Vencer a Lionel Messi : El partido 20 de Joel Huiqui como técnico de Cruz Azul será el duelo de la Campeones Cup ante el Inter Miami de Lionel Messi, jugador al que el club cementero enfrentó una vez con una derrota hace algunos años, hecho que puede cambiar este mismo miércoles.

: El partido 20 de Joel Huiqui como técnico de será el duelo de la Campeones Cup ante el Inter Miami de Lionel Messi, jugador al que el club cementero enfrentó una vez con una derrota hace algunos años, hecho que puede cambiar este mismo miércoles. Sumar su tercer título como entrenador: Después de 19 partidos oficiales, Joel Huiqui intentará que en el 20 también se concrete su tercer campeonato como entrenador de Cruz Azul luego de haber conquistado el torneo Clausura 2026, así como el Campeón de Campeones frente al Toluca.

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Cruz Azul saldrá al medio día de CDMX…



entrenará por la tarde noche en Miami, tendrá solo una práctica antes de la campeones Cup pic.twitter.com/Dat6xRFMzy — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) September 15, 2026

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Marca de partidos ganados: En estos momentos, Joel Huiqui registra 13 triunfos por dos empates y cuatro derrotas como timonel de Cruz Azul. Además, en su corto tiempo en La Noria ya sabe lo que es vencer a equipos como América, Chivas y Pumas, por lo que buscará lo mismo frente al Inter Miami.

¿Cuándo es el siguiente partido de Cruz Azul?

Una vez que supere el duelo de la Campeones Cup frente a Lionel Messi y el Inter Miami, Cruz Azul viajará a la Sultana del Norte para medirse a Rayados de Monterrey, en uno de los duelos más interesantes de la Jornada 9 que se llevará a cabo el sábado a las 7 de la noche.