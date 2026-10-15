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Cruz Azul, OBLIGADO a alinear a estos jugadores si no quiere perder 3 puntos al final del torneo

Cruz Azul podría tener una sanción al final del torneo si es que no pone a jugar a estos jugadores, mismos que tendrán cada vez más minutos en el campo.

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|Instagram: Luka Romero

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Cruz Azul atraviesa por un duro momento en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pues cuando parecía que pelearía por los primeros lugares de la tabla general, la realidad es que el equipo liderado por Joel Huiqui ha quedado mucho a deber en el campo.

cruz azul

Aunado a ello, el club atraviesa por un severo problema que no tenían programado y que tienen que arreglar de una vez por todas, siendo este el tema de la regla de menores de la Liga BBVA MX. Ahora bien, ¿qué jugadores de Cruz Azul pueden ayudar a que esta regla se cumpla?

Los jugadores que ayudarían a Cruz Azul a cumplir la regla de la Liga BBVA MX

  • Jorge Rodarte: Con apenas 21 años de edad, el defensor mexicano tiene muchas posibilidades de sumar cada vez más posibilidades en el campo toda vez que a Cruz Azul le faltan más de 500 minutos para no perder 3 puntos si no supera esta regla establecida por la Liga BBVA MX.
  • Luka Romero: El nacido en Durango es, probablemente, el jugador con más posibilidades de encontrar un hueco en el cuadro titular, pues pese a su corta edad tiene el dinamismo suficiente para poder trascender en el centro del campo en compañía de elementos como Charly Rodríguez y Agustín Palavecino.

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  • Rogelio González: Este canterano de Cruz Azul puede ayudar a La Máquina a sumar el promedio de más de 84 minutos por partido que necesita para contemplar esta regla de menores; además, puede desempeñarse como carrilero por ambos lados e incluso como extremo.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido de Cruz Azul?

Después de recuperar un punto en el duelo ante los Pumas en el Olímpico Universitario, Cruz Azul regresará al Estadio Banorte para medirse a Juárez FC, último en la tabla general. El partido se llevará a cabo este sábado 17 de octubre en punto de las 21:10 horas.

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