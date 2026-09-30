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3 beneficios que NADIE CONOCE y que ha generado la llegada de Alan Mozo a Cruz Azul

Alan Mozo se ha convertido en el refuerzo que más minutos ha tenido en la temporada actual de Cruz Azul. ¿Cuáles son los beneficios de su llegada?

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|X: Cruz Azul

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Han pasado varios días desde que se confirmó la llegada de Alan Mozo a la Máquina de Cruz Azul y, la realidad, es que el club se ha beneficiado con su arribo por distintas razones que pocos aficionados conocen, pero que aquí podrán saber con más detalles.

cruz azul

Fue a finales del mes pasado cuando Cruz Azul confirmó el arribo de Alan Mozo para convertirlo en su tercer refuerzo para este torneo, lo anterior tras las llegadas de Alán Montes y Juan José Calero. Ahora bien, ¿qué beneficios le ha traído al club el fichaje del lateral mexicano?

3 motivos por los que la llegada de Alan Mozo a Cruz Azul son benéficas

  • Oportunidad de Mercado: A diferencia de lo que ha ocurrido con distintos fichajes de Cruz Azul en el pasado reciente, la directiva desembolsó muy poca cantidad de dinero por su llegada. Además, vale decir que esta es una sesión, por lo que si no cumple con lo establecido el club podría llevarlo de vuelta a Chivas.
  • Fichan una posición que necesitaban: Desde la salida de Jorge Sánchez, Cruz Azul no había podido fichar a un lateral derecho nato, por lo que tuvo que arreglárselas con otros elementos como Jorge Rodarte o Jeremy Márquez a lo largo de estos meses.

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  • Fondo de armario: Ya sea como carrilero titular o esperando su oportunidad en la banca, la realidad es que la llegada de Alan Mozo le permite a Joel Huiqui tener más elementos que ayudan a que la plantilla sea más completa, hecho que podría ayudar al cierre del torneo Apertura 2026.

¿Cuáles eran los números de Alan Mozo antes de llegar a Cruz Azul?

Antes de confirmar su arribo a la Máquina de Cruz Azul, vale decir que Alan Mozo tuvo la oportunidad de representar a tres equipos, siendo estos Pumas, Chivas y Pachuca. A lo largo de su carrera profesional, el mexicano ha acumulado cinco anotaciones y 35 pases a gol en 287 juegos disputados.

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