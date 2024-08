“En Cruz Azul nos sentimos locales en todas las canchas que jugamos": Martín Anselmi

En un campo donde se presentó mucha afición de Cruz Azul, el director técnico aplaudió el apoyo que han recibido jugando en México o en Estados Unidos y agradeció a toda la fanaticada cementera qué espera pueda seguir apoyando en lo que resta de la Leagues Cup.

“Es increíble, me pone muy contento transmitir que el equipo devuelva dentro del campo como nos sentimos locales en cada cancha que vamos, mucha que vive acá y mucha que se acercó acá, aún no hay sede para el próximo partido y ahí van a estar”, mencionó Martín Anselmi en conferencia de prensa.

Por otro lado Anselmi se mostró tranquilo a pesar de sólo llevar un gol a favor en el torneo y pidió mesura de cara al próximo compromiso de la Máquina que será en octavos de final de la Leagues Cup.

“En ese sentido estaría preocupado si el equipo no crea, pero la contundencia tiene varios factores, con eso mis jugadores están super tranquilos, me voy contento porque hemos generado muchísimas con Charlotte, con Philadelphia, es intenso, crea, hicimos en poco tiempo, la verdad que no, hay partidos donde se pueden definir antes, en líneas generales Cruz Azul merecía ganar ambos partidos, somos Cruz Azul, la historia y estadística está para eso, para romperla, estamos obligados a clasificar”, puntualizó Anselmi.

Si Orlando City derrota al Atlético de San Luis, los de Florida serían el rival de Cruz Azul en la siguiente ronda; sin embargo si no logran derrotar a los potosinos el cuadro cementero tendría que esperar el resto de resultados para conocer a su siguiente rival.

Por ahora las buenas noticias para Cruz Azul son que siguen con vida en el torneo a pesar de no haber ganado ninguno de sus dos encuentros en los 90 minutos y el sueño de levantar el título de la Leagues Cup sigue vigente.

