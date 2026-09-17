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Cruz Azul tiene de HIJO a Rayados; esto es lo que ha pasado en los últimos juegos entre ambos

Cruz Azul se enfrentará a los Rayados de Monterrey sabiendo que el palmarés más reciente le pertenece. ¿Cuántos partidos ha ganado últimamente?

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|X: Cruz Azul

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más interesantes del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo que medirá a los Rayados de Matías Almeyda frente al Cruz Azul, equipo dirigido por Joel Huiqui que llega como actual campeón de México.

cruz azul

En esencia, este duelo promete ser uno de los más interesantes y reñidos de la temporada regular en la Liga BBVA MX; sin embargo, la realidad es que Cruz Azul tiene una especie de paternidad sobre Rayados, o al menos eso es lo que se demuestra en los últimos juegos entre ambos.

¿Cómo le ha ido a Cruz Azul cuando enfrenta a Rayados en Liga BBVA MX?

A nivel histórico es Cruz Azul quien cuenta con una amplia ventaja sobre Rayados en cuanto a victorias y goles a favor se refiere; sin embargo, esta situación se ha reflejado con creces en los últimos ocho duelos de Liga BBVA MX en donde regios y capitalinos se han visto las caras.

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De hecho, en estos últimos compromisos Rayados de Monterrey solamente ha salido victorioso en una ocasión, misma que fue en la semifinal de vuelta el pasado 19 de mayo del 2024. Quitando este resultado, la realidad es que es Cruz Azul quien sale triunfador en la mayoría de los juegos.

Y es que, en estos ocho partidos, Cruz Azul suma seis victorias por un empate y una sola derrota, así como 13 goles a favor por cuatro en contra. De hecho, la última vez que se enfrentaron en la Sultana del Norte los celestes se llevaron el triunfo a través de un contundente 2-0.

¿Cuándo y dónde será el partido entre Rayados y Cruz Azul?

Prepárate, pues el juego está más cerca que nunca. La Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX presentará el partido entre Rayados y Cruz Azul, mismo que se llevará a cabo este sábado 19 de noviembre en la cancha del BBVA Bancomer en punto de las 19:00 horas.

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