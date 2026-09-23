Cruz Azul es de los mejores del torneo, pero este increíble DATO lo aleja del título del Apertura 2026

Después de nueve fechas disputadas, la Máquina de Cruz Azul se ubica en el cuarto lugar de la tabla general del torneo Apertura 2026, por lo que tiene todo en sus manos para mantenerse en puestos de Liguilla y buscar un título más que sería el número 11 de su historia.

cruz azul

Sin embargo, existe un dato del que pocos hablan y que, en esencia, haría a Cruz Azul un equipo menos favorito que otros como Toluca, Chivas e incluso el Club América. Por tal motivo, en los próximos párrafos conocerás a qué nos referimos. ¿Estás listo?

¿Cuál es el dato que hace que Cruz Azul no sea favorito al título del Apertura 2026?

Si bien el conjunto dirigido por Joel Huiqui ya suma 15 unidades, también es cierto que registra más derrotas (4) que los demás candidatos serios en este torneo. De hecho, Cruz Azul es el equipo con más descalabros de los primeros ocho clasificados hasta ahora, contando a escuadras como Querétaro y Xolos.

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Sin embargo, el dato verdaderamente relevante es que Cruz Azul es una de las peores defensivas no solo de los puestos de Liguilla, sino de toda la Liga BBVA MX al tener 15 goles en contra, compartiendo el tercer puesto como la peor de la campaña con dos escuadras más.

Y es que, en estos momentos, solamente Juárez y Necaxa han recibido más goles que Cruz Azul, por lo que si Joel Huiqui no mejora este punto en la siguiente parte de la temporada regular difícilmente podrá hacer de este equipo un serio candidato a obtener el título de Liga BBVA MX.

¿Cuándo y contra quién es el próximo juego de Cruz Azul?

Cruz Azul tendrá una de las pruebas más complicadas este mismo fin de semana cuando enfrente a los Diablos Rojos del Toluca, equipo que es el líder de la clasificación y que, además, es la mejor ofensiva con 20 goles hasta ahora. El duelo se llevará a cabo este sábado en el Estadio Banorte a las 5 de la tarde.