El jugador estelar de Cruz Azul que no podrá jugar contra el América

Cruz Azul afrontará el denominado ‘Clásico Joven’, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2025, con una baja sensible en su defensa. El defensor argentino, Gonzalo Piovi, no podrá participar en el crucial encuentro contra el América, debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

El zaguero, quien vive su cuarto semestre como futbolista de La Máquina, deberá cumplir un partido de suspensión, tras haber sumado un total de cinco cartones preventivos en lo que va del presente torneo. La regla establece que esta cantidad de amonestaciones en una misma fase regular derivarán en un encuentro ausente.

El motivo de la ausencia de Piovi

El jugador de 31 años de edad había recibido el cartón amarillo en los partidos que el conjunto cementero disputó contra el Atlético de San Luis, Toluca, Querétaro y Tijuana, mientras que su quinta tarjeta llegó al minuto 57 del duelo contra contra los Tigres, en el estadio Universitario de Nuevo León, que terminó con empate a un gol. ¿El motivo? Cortar una jugada de forma imprudente.

A lo largo del actual certamen, Piovi ha sido titular en cada uno de los compromisos para la causa azul y ha estado en el campo el 97 por ciento de los minutos.

Las opciones de Larcamón para reemplazar a Piovi

Para cubrir el hueco en la defensa, el cuerpo técnico encabezado por el también argentino Nicolás Larcamón tendrá que mover sus piezas. Entre las opciones más viables para suplir al citado personaje se encuentra Jesús Orozco Chiquete, quien es visto como el defensor central suplente con mayor experiencia en el grupo. Otra opción para la parte baja del cuadro es el juvenil Jorge Rodarte, quien ya ha recibido la confianza en algunos encuentros.

Piovi, quien recién renovó su contrato con el club hasta el 2028, podrá reaparecer en la Jornada 14, cuando los de La Noria visiten Aguascalientes para enfrentar al Necaxa. En este momento, el Cruz Azul es cuarto de la tabla general, con 25 puntos, tres por debajo del Toluca (líder), dos atrás del América y a uno de distancia del Monterrey, equipo contra el que jugarán en la decimoquinta fecha.

