Joel Huiqui lo revela; él será el portero titular de Cruz Azul en la Liguilla entre Gudiño y Mier

Cruz Azul está en la antesala de jugar una nueva Liguilla al mando de Joel Huiqui, técnico mexicano que supo lo que es ser campeón del futbol mexicano con apenas siete partidos dirigidos pero que, ahora, tendrá que tomar una de las decisiones más importantes en su etapa como entrenador.

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Y es que, a lo largo de los últimos juegos, el timonel celeste ha realizado algunos cambios en su esquema que ha hecho que la titularidad en algunas zonas del campo no estén aseguradas. Bajo este contexto, ¿qué portero, entre Kevin Mier y Andrés Gudiño, será el titular para Cruz Azul en la Liguilla?

¿Por qué Gudiño lleva ventaja sobre Mier para ser titular en la Liguilla con Cruz Azul?

Fue durante la conferencia de prensa posterior al duelo ante Pachuca que Joel Huiqui, técnico de Cruz Azul, concedió unas declaraciones en donde señaló que el puesto en la portería no está asegurado, por lo que en estos partidos se conocerá al dueño del arco entre Andrés Gudiño y Kevin Mier.

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Dicho lo anterior, todo parece indicar que es el guardameta mexicano quien lleva mano sobre el sudamericano por el simple hecho de haber sido titular en los últimos tres compromisos de Liga contra Juárez FC, Pachuca y Querétaro, lo cual le daría más posibilidades respecto a su compañero.

Y es que, si bien tiene menos partidos disputados en el torneo que Kevin Mier, la solvencia que tiene como atajador y los constantes errores que el colombiano tuvo en los últimos meses habrían sido suficientes para que Joel Huiqui se decantara por él con miras a la Liguilla.

¿Kevin Mier saldrá del Cruz Azul en el siguiente mercado de fichajes?

De mantener la suplencia durante el resto de la temporada, no se descarta que Kevin Mier busque su salida de Cruz Azul luego de tres años en la institución. La ventaja para el club es que, pese a los problemas que ha tenido en cancha, su carta sigue siendo alta para los estándares nacionales.