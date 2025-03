Ángel Sepúlveda deja claro los objetivos de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul recién empató con el Mazatlán FC en su duelo de la Jornada 10 del Clausura 2025 y sumo un punto en su visita al puerto; sin embargo aunque el resultado no fue el mejor, al interior del conjunto celeste ven con buenos ojos la posibilidad de pelear por los dos campeonatos que pelean, en la Liga BBVA MX y en la Liga de Campeones de la Concacaf

“Está para todo para todas las competencias que tengamos en frente, no podemos pensar en menos. Tenemos grandes jugadores, gran equipo, lo estamos haciendo de esa manera, creo que hay un gran ambiente, también entre directiva el cuerpo técnico los jugadores toda la gente que trabaja tenemos la gente de prensa todos formamos y representamos a Cruz Azul y hay que sentirnos de esa misma manera podemos lograr cosas importantes”, mencionó el famoso “Cuate”.

Sepúlveda sabe el potencial de su equipo

Y el pelear por dos campeonatos en una misma temporada no lo ve como imposible el delantero de la Máquina.

“Por supuesto creo que a veces muchos equipos o algunos equipos tienen que decir si pueden o no Cruz Azul hoy tiene que buscar los dos, no podemos aspirar a menos, creo que la plantilla va hasta lo mencioné la directiva ha hecho una inversión interesante, importante, tenemos jugadores de mucha calidad no podemos aspirar a menos, sería mediocre aspirar a algo menos que sea pelear los dos campeonatos”, finalizó el atacante mexicano.

Lo próximo para La Máquina

Ahora, Cruz Azul trabajará esta semana para enfrentar al Seattle Sounders el próximo miércoles en la ida de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf en suelo estadounidense.

