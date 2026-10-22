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Cruz Azul recuperaría a 4 jugadores para el duelo ante Querétaro; ellos serían los sacrificados

Estos son los cuatro futbolista que el Cruz Azul de Joel Huiqui podría recuperar para el duelo que tendrá ante el Querétaro este domingo por la noche.

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|Instagram: Willer Ditta

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos que, al principio de la temporada, no lucía tan vistoso; sin embargo, los últimos partidos entre Querétaro y Cruz Azul hacen de este partido uno de poder a poder entre dos instituciones que desean llegar a la Liguilla del futbol mexicano.

cruz azul

Querétaro ha sorprendido a propios y extraños al tener una temporada que ha superado por completo las expectativas; no obstante, se medirá a un Cruz Azul que, si todo sale como se espera, podría recuperar a cuatro elementos vitales en el esquema de Joel Huiqui.

¿Qué jugadores recupera Cruz Azul para enfrentar a Querétaro?

Fue previo al partido ante Pachuca que Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, aseguró que Rodolfo Rotondi, José Paradela, Willer Ditta y Ralph Orquín mantienen su rehabilitación luego de las lesiones que tuvieron en los últimos días, mismas que le han impedido ser de la partida titular para el club.

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No obstante, el mismo Huiqui aseguró que, si bien espera contar con plantel completo para la siguiente semana, no descarta que los elementos antes mencionados puedan tener participación este domingo, cuando Cruz Azul vaya a la Corregidora a enfrentar a Querétaro.

¿Qué jugadores serían sacrificados para la inclusión de estas figuras en Cruz Azul?

Si los cuatro elementos parten como titulares en el duelo ante Querétaro, algo que luce complicado pero no imposible, los posibles sacrificados en el XI titular serían Alán Montes, Omar Campos y Andrés Montaño, los cuales han tenido una buena participación en el pasado reciente.

Por lo pronto, debes saber que Querétaro y Cruz Azul se enfrentarán en la Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El duelo se llevará a cabo el domingo 25 de octubre en La Corregidora en punto de las 8:00 de la noche. ¿Qué equipo se llevará los 3 puntos?

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