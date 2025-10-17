Cruz Azul renueva a jugador convocado a la Selección Mexicana por Javier Aguirre

Cruz Azul anunció la renovación de contrato del mediocampista mexicano Érik Lira, una de sus piezas clave en el medio campo. El nuevo acuerdo vincula al jugador con el club hasta junio de 2029, con una cláusula particular que facilita su salida únicamente hacia el fútbol europeo. Esta renovación busca asegurar la continuidad del proyecto deportivo celeste y, al mismo tiempo, abre la puerta a una futura exportación del joven talento.

Lira, de 24 años, llegó a Cruz Azul en enero de 2022 procedente de Pumas. Desde su incorporación, se ha consolidado como un futbolista titular indiscutible y uno de los mejores recuperadores del equipo. Su perfil defensivo, capacidad de presión, buena lectura de juego y gran efectividad en pases lo han convertido en un jugador valioso tanto para el cuerpo técnico como para la directiva.

La Máquina hizo oficial el acuerdo con el jugador previo al juego de la fecha 13 de Apertura 2025 contra el América. Lira ha disputado 162 partidos oficiales con Cruz Azul, en los que ha anotado 1 gol y repartido 1 asistencia. Aunque sus estadísticas ofensivas son modestas, su valor radica en la estabilidad que aporta en la contención. En la actual temporada Apertura 2025, ha jugado 12 partidos, todos como titular, con una efectividad de pase del 91 %, según datos de la Liga MX. Además, ha ganado más de 50 balones disputados y ha recibido solo 2 tarjetas amarillas, reflejando su disciplina táctica.

El nuevo contrato no solo prolonga su estadía con el club, sino que incluye una cláusula de salida exclusiva para clubes europeos, estimada en aproximadamente 3 millones de dólares. Esta medida fue diseñada para facilitar su salida al extranjero si llega una oferta formal, pero al mismo tiempo protege al club frente a intereses del mercado nacional, donde la cifra de salida sería más alta.

