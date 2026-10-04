Cruz Azul y el enorme parecido que tiene respecto al 2021; así se destruyó el club tras el título

La Máquina de Cruz Azul atraviesa por uno de los momentos más agridulces desde la llegada de Joel Huiqui, entrenador mexicano que arribó hace apenas unos meses y que, después de entregarle al club dos títulos, continúa generando ciertas dudas en relación a la plantilla que tiene.

cruz azul

Luego de sumar su décimo título de Liga BBVA MX, Cruz Azul realizó muy pocos movimientos que impidieron que el cuadro pudiera reforzarse de forma importante. De hecho, esto recuerda mucho a lo que ocurrió en el segundo semestre del 2021; es decir, después de haber obtenido la novena estrella en su historia.

¿Cuáles son las similitudes entre el Cruz Azul del 2021 y el del 2026?

Una vez que consumó su noveno título en la historia, la directiva de Cruz Azul no tuvo reparo en dejar salir a varios elementos que fueron vitales en dicho campeonato en los torneos subsecuentes, destacando jugadores como Jonathan Rodríguez, Luis Romo y Yoshimar Yotún.

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A la par de esto, la directiva celeste no reforzó su plantel de la misma forma y trajo algunos jugadores que nunca pudieron destacar. Hoy, en pleno 2026, Cruz Azul mantuvo la base que logró el campeonato; sin embargo, no pudo reforzar a su equipo con elementos de calidad probada.

Y es que, hasta ahora, el actual campeón del futbol mexicano se parece a lo sucedido en 2021 debido a que solo concretó los fichajes de Juan José Calero y Alan Montes, por lo que distintos expertos consideran que a la plantilla le falta un lateral por derecha y un centro delantero eficaz de cara al arco.

Cruz Azul, muy lejos de ser la plantilla más cara del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

A diferencia de lo que ocurría en torneos anteriores en donde estaba entre las dos escuadras con la plantilla más cara del país, ahora Cruz Azul está lejos de este rubro al estar en el segundo lugar general de acuerdo con Transfermarkt, página que considera a los celestes con un valor de 100.53 millones de euros por debajo del conjunto azulcrema.