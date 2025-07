Tigres vuelve a la carga por Rodolfo Rotondi y esta es la postura de Cruz Azul

Cruz Azul no está dispuesto a dejar ir a Rodolfo Rotondi, uno de sus futbolistas más importantes, a pesar del renovado interés de Tigres en ficharlo. El extremo argentino ha sido un pilar en el esquema de La Máquina, pero las recientes especulaciones han puesto su futuro en la cuerda floja. Sin embargo, la postura de Cruz Azul es clara: Rotondi no está a la venta.

El inicio de Rodolfo Rotondi en la Apertura 2025 ha sido marcado por su recuperación de una lesión en la rodilla que sufrió al final de la temporada pasada, sumado a la reciente paternidad que lo mantuvo alejado de la actividad física habitual. Esto lo llevó a ser suplente en el debut del torneo, lo que generó más dudas sobre su rol dentro del equipo. A pesar de la buena actuación de Omar Campos en su lugar, Rotondi sigue siendo un jugador fundamental para el club, especialmente cuando entra en acción.

El regreso del interés de Tigres

El interés de Tigres por Rotondi no es nuevo. La llegada de Guido Rodríguez al club felino se frustró, lo que impulsó al equipo regiomontano a fijar nuevamente su mirada en el carrilero argentino de Cruz Azul. Sin embargo, esta situación no tiene la misma resolución que en el pasado, ya que el argentino acaba de renovar su contrato con una mejora salarial significativa, lo que ha dejado claro que su intención no es forzar una salida. El entorno de Rotondi se mantiene firme, sabiendo que su futuro está ligado a Cruz Azul, que no tiene la intención de venderlo, especialmente a estas alturas del torneo.

El arriesgado plan de Iván Alonso

Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, ha demostrado que siempre está dos pasos adelante. Esta previsión fue evidente con la venta de Alexis Gutiérrez al América, cuya salida fue aprobada solo porque ya había un reemplazo preparado, Jeremy Márquez. Sin embargo, el plan de Alonso de reaccionar ante las salidas, en lugar de planificar las bajas con antelación, tiene sus riesgos. Esta estrategia puede ser vista como un arma de doble filo, y la situación de Kevin Mier en la portería es un claro ejemplo de ello, ya que la posibilidad de que llegue una oferta millonaria por su cláusula de rescisión podría hacer que Cruz Azul se vea en la necesidad de reaccionar rápidamente.