Los resultados que dejarían fuera a Cruz Azul de la Liguilla

Cruz Azul pudo compartir el líderato con América y Toluca. La Máquina dejó ir la oportunidad, luego de empatar con el Atlas, en el Estadio Ciudad de los Deportes, por pizarrade 2-2, para quedarse con 30 puntos, y en el tercer lugar de la Tabla General del Clausura 2024, a dos unidades de los líderes, las Águilas y los Diablos.

Ahora, los celestes pueden pasar del cielo al infierno, pues no tienen su pase a la Liguilla asegurado, en caso de caer en la última fecha, podrían salir de la zona directa y tener que jugar el Play In, formato que se estrenó la campaña pasada.

¿Cruz Azul es candidato para ganar el título del Clausura 2024?

Qué resultados podrían dejar fuera a Cruz Azul de la Liguilla

Hay varias combinaciones que podrían dejar a Cruz Azul de la Liguilla, pues son cinco escuadras que los podría dejarlos dentro de los primeros seis lugares que tienen pase directo: Rayados, Tigres, Pachuca, Chivas y Necaxa; pero una victoria, vencer a Toluca el fin de semena en el Nemesio Diez, los metería sin tener que pensar en combinaciones de resultados.

Esto se debe a los 30 puntos que tienen los celestes, con el tercer sitio, pero desde el cuarto lugar que es Monterrey, hasta Necaxa que es octavo, solo hay tres unidades de diferencia, y la Fiesta Grande del Futbol Mexicano se definirá en la última jornada.

Liguilla al momento; así se jugaría la Fase Final tras la Jornada 16

En este momento, tras la Jornada 16, si el torneo hubiera terminado el pasado fin de semana, la Liguilla se disputaría de la siguiente manera.

América vs Último Clasificado del Play In

Toluca vs Primer Clasificado del Play In

Cruz Azul vs Pachuca

Rayados vs Tigres



Play In:

Chivas vs Necaxa (El Ganador se mete al Play In)

Pumas vs Querétaro (Ganador juega vs Perderon del Play In 1, derrotado se queda eliminado).