Fue campeón y figura en Cruz Azul, hoy es la tercera opción en un equipo B de Europa

Cruz Azul atraviesa por un momento distinto en relación a los últimos dos años en donde dominó a plenitud el futbol mexicano, pues hoy en día tiene ciertas complicaciones para mantenerse entre los primeros lugares de la tabla general de la mano de Joel Huiqui.

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A pesar de ello, Cruz Azul cuenta con una enorme plantilla que lo hace un candidato claro al título de la Liga BBVA MX y, por tal motivo, algunos aficionados han comenzado a recordar el nombre de un jugador que fue campeón en 2021 y que, ahora, brilla por su ausencia en Europa.

¿Quién es el jugador que fue campeón en Cruz Azul y hoy no tiene actividad?

Fue meses después de la consagración del título en el Guardianes 2021 que Cruz Azul aceptó una oferta desde los Países Bajos por Santiago Giménez, quien ya suma una Copa Mundial de la FIFA 2026 en su palmarés pero que, sin embargo, atraviesa por un triste momento en la actualidad.

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Santiago Giménez llegó a convertirse en un jugador interesante para el balompié mexicano y, de hecho, algunos expertos consideraban que era el reemplazo al ataque de Raúl Jiménez en la Selección Mexicana; sin embargo, el canterano de Cruz Azul no ha sobresalido como se esperaba.

¿Cuál es la actualidad de Santiago Giménez en Europa?

Santiago Giménez pasó de ser una estrella reluciente en Cruz Azul y Feyenoord a no tener los minutos esperados en el Milán, equipo en el que no pudo sobresalir como se esperaba por distintas citaciones, destacando sus lesiones y su evidente baja de juego en el campo.

Hoy, Santiago Giménez tiene un acuerdo que lo vincula en préstamo con el Porto. Y cuando se esperaba que fuera titular indiscutible, actualmente el mexicano es la tercera opción del entrenador del conjunto portugués por debajo de André Silva y el recién recuperado de su lesión Samu Aghehowa.