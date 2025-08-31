¡Se encienden las ALARMAS! Cruz Azul sufre BAJA ante Chivas en la Jornada 7 del Apertura 2025

Malas noticias para Cruz Azul. Durante el juego de la Jornada 7 en el que el equipo de La Noria visita a Chivas, el conjunto dirigido por Nicolás Larcamón sufrió una sensible baja en la cancha del Estadio Akron.

Luego de que José Paradela abriera el marcador al minuto 2 para poner en ventaja a ‘La Máquina’, Diego Campillo puso el empate en la pizarra al minuto 11. Más tarde, el cuadro Celeste vio la baja de Ángel Sepúlveda, quien se tendió en el terreno de juego al minuto 15 y tuvo que salir de la cancha en camilla para darle ingreso a Gabriel Fernández.

Durante el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, Ángel Sepúlveda tiene registro de siete partidos con actividad, no obstante, en este último el atacante de Cruz Azul tuvo que salir de manera anticipada a espera de que se le realicen estudios para conocer el grado de su lesión.

En la presente campaña del futbol mexicano, el delantero de la escuadra Cementera registra cinco goles. Desde su llegada a Cruz Azul, Ángel Sepúlveda tiene marca de 93 partidos disputados con 37 anotaciones y 10 asistencias.

