Cruz Azul supera y humilla a América y Chivas; este dato lo hace favorito al título del Apertura 2026

La Máquina de Cruz Azul se alista para disputar la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX este domingo cuando se vea las caras frente a los Esmeraldas de León, equipo que, así como los celestes, se encuentra en zona de Liguilla a días para el cierre de la temporada regular.

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En ese contexto, vale decir que existe un dato realmente atractivo que coloca a Cruz Azul como el principal candidato a quedarse con el título del Apertura 2026 por encima de otros equipos como América, Chivas y Toluca, por lo que no está de más conocer todos los detalles al respecto.

¿Qué dato coloca a Cruz Azul como favorito al título del Apertura 2026?

Hasta antes de los juegos de este fin de semana, Cruz Azul era el equipo que más goles sumaba contando los dos torneos de este año, superando a otras instituciones como Toluca y América luego de registrar un total de 63 anotaciones, mismas que se dieron en 31 juegos hasta el momento.

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PRÓXIMO PARTIDO: 🆚 LEÓN 💙🚂 https://t.co/m3IRh0CTal — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 28, 2026

En otras palabras, Cruz Azul registra un promedio de poco más de dos goles por partido a lo largo del último año en la Liga BBVA MX; es decir, con Nicolás Larcamón y Joel Huiqui como entrenadores, y en este proceso fue el mexicano quien logró el título de Liga durante la temporada pasada.

¿Cruz Azul es el rey de los goles a favor en Liguilla?

Otro punto a favor de Cruz Azul es que, durante este 2026, el poder ofensivo también se ha reflejado en las Liguillas. Y es que, si sumamos lo ocurrido en la fiesta grande anterior, el total de goles para la Máquina asciende a 73 anotaciones en 37 compromisos ya con Joel Huiqui al mando.

Con todos estos atributos es que Cruz Azul nuevamente se coloca como uno de los principales candidatos al título de la Liga BBVA MX, aunque para ello el club primero deberá mejorar considerablemente su aspecto defensivo luego de ser uno de los peores clubes en este rubro hasta ahora.