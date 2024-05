La revancha que le llega a Cruz Azul, 11 años más tarde

Fue un 26 de mayo pero de 2013, cuando Cruz Azul fue superado por América en el estadio Azteca. Hoy, el cuadro de Martín Anselmi quiere cambiar esa historia y darle una alegría a la afición celeste que nunca olvide. América quiere unirse a Pumas, León y Atlas en una selecta lista como los únicos clubes que han logrado el bicampeonato.

Juan Luis Diaz/Juan Luis Diaz Fans o Aficion with Mosaic during the Semifinals second leg match between Cruz Azul and Monterrey as part of the Torneo Clausura 2024 Liga BBVA MX at Ciudad de los Deportes Stadium on May 19, 2024 in Mexico City, Mexico.

Anselmi analizó las fortalezas del América

El estratega argentino, Martín Anselmi, buscará que 11 años después la máquina celeste pueda quitarse el estigma del 26 de mayo.

“Yo no voy a ser el que descubra la jerarquía de Carlos Salcedo tiene mucha experiencia para enseñarnos ha sido campeón y ha vivido muchas cosas difíciles, es una persona sensible y honesta y cuando se encuentran personas de frente con la verdad y sin vueltas yo creo en eso, no es que Carlos no estaba en planes, el precisaba un tiempo para definir su futuro y llego un momento en el que retornó a los entrenamientos, tuvimos una charla y él me planteo lo que estaba viviendo yo empática enseguida en eso y nos pusimos tiempos, a ver qué es lo que depara, es u. Jugador importante y nos gustaría que te quedes, pasaron 15 días y él retornó", dijo Martín Anselmi tras superar a Rayados y avanzar a su primer final en la Liga BBVA MX.

Así llegaron cada uno a la final

América acabó la fase regular como líderes del torneo, mientras que el equipo celeste terminó en la segunda posición.

“Hemos construido día a día a día una gran familia, pusimos siempre al equipo primero y nos pusimos al servicio el equipo y eso no me preguntes donde pero se ve reflejado en cada partido, lo que está viviendo el hincha de Cruz Azul es un premio para ellos, es uno que sabe de buenas, malas pero está, hoy reventaron el estadio lo vivieron intensamente y para nosotros qué fui hincha darle una alegría es una de las cosas más linda que se pueden vivir”, fueron las palabras del DT argentino previo a lo que será la final ante el América de André Jardine.

