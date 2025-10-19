Cruz Azul vs América: Alineaciones de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
Cruz Azul y América protagonizan el duelo más llamativo de la Jornada 13; los entrenadores mandan a la cancha a lo mejor que tienen para sacar los tres puntos en el Olímpico Universitario.
El duelazo y Clásico Joven de la Jornada 13, entre Cruz Azul y América, tienen anunciados a los 11 jugadores que serán los encargados de buscar los tres puntos y luchar en la cancha por el orgullo.
El torneo Apertura va a la recta final y estos equipos están con camino a Liguilla y buscarán la victoria sí o sí, pues como mencionó Jardine en la previa es un Clásico que se respeta y que para las aficiones involucra las emociones y sentimientos.
“Yo tengo el respeto que tengo por Cruz Azul, así como lo tengo por Chivas o por Pumas”, acotó el estratega americanista y agregó que “no sé si haya un Clásico más importante que otro, tiene que ver mucho con el sentimiento de la afición, probablemente yo no sea el indicado para mencionar algo así; la realidad es que sí nos hemos enfrentado en partidos importantes y todo pinta para que siga siendo de esa manera”, dijo el estratega Jardine.
Te podría interesar: Los boletos del Mundial, están ‘volando’, anuncia la FIFA
Así llegan América y Cruz Azul al partido de fecha 12
América es el segundo mejor equipo del torneo, con 27 puntos, tras ocho victorias, tres empates y una derrota en el curso.
Te podría interesar: América le echa el ojo a un campeón con el Bayern Munich y Juventus
Enfrente tiene a Cruz Azul, quinto mejor equipo de este torneo, con 25 puntos, tras siete victorias, cuatro empates y un descalabro.
El 11 titular de Cruz Azul para enfrentar al América
1.- Andrés Gudiño
2.- Jorge Sánchez
5.- Jesús Orozco
161.- Jorge Rodarte
6.- Erik Lira
8.- Lorenzo Faravelli
18.- Luka Romero
19.- Carlos Rodríguez
20.- José Paradela
29.- Carlos Rotondi
21.- Gabriel Fernández
El 11 del América midiéndode ante Cruz Azul
1.- Luis Malagón
3.- Israel Reyes
5.- Kevin Álvarez
26.- Cristian Borja
29.- Ramón Juárez
4.- Sebastián Cáceres
20.- Alexis Gutiérrez
28.- Erick Sánchez
7.- Bryan Rodríguez
11.- Víctor Dávila
27.- Rodrigo Aguirre