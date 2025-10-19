Cruz Azul vs América: Alineaciones de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El duelazo y Clásico Joven de la Jornada 13, entre Cruz Azul y América, tienen anunciados a los 11 jugadores que serán los encargados de buscar los tres puntos y luchar en la cancha por el orgullo.

El torneo Apertura va a la recta final y estos equipos están con camino a Liguilla y buscarán la victoria sí o sí, pues como mencionó Jardine en la previa es un Clásico que se respeta y que para las aficiones involucra las emociones y sentimientos.

“Yo tengo el respeto que tengo por Cruz Azul, así como lo tengo por Chivas o por Pumas”, acotó el estratega americanista y agregó que “no sé si haya un Clásico más importante que otro, tiene que ver mucho con el sentimiento de la afición, probablemente yo no sea el indicado para mencionar algo así; la realidad es que sí nos hemos enfrentado en partidos importantes y todo pinta para que siga siendo de esa manera”, dijo el estratega Jardine.

Así llegan América y Cruz Azul al partido de fecha 12

América es el segundo mejor equipo del torneo, con 27 puntos, tras ocho victorias, tres empates y una derrota en el curso.

Enfrente tiene a Cruz Azul, quinto mejor equipo de este torneo, con 25 puntos, tras siete victorias, cuatro empates y un descalabro.

El 11 titular de Cruz Azul para enfrentar al América

1.- Andrés Gudiño

2.- Jorge Sánchez

5.- Jesús Orozco

161.- Jorge Rodarte

6.- Erik Lira

8.- Lorenzo Faravelli

18.- Luka Romero

19.- Carlos Rodríguez

20.- José Paradela

29.- Carlos Rotondi

21.- Gabriel Fernández

El 11 del América midiéndode ante Cruz Azul

1.- Luis Malagón

3.- Israel Reyes

5.- Kevin Álvarez

26.- Cristian Borja

29.- Ramón Juárez

4.- Sebastián Cáceres

20.- Alexis Gutiérrez

28.- Erick Sánchez

7.- Bryan Rodríguez

11.- Víctor Dávila

27.- Rodrigo Aguirre