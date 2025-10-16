Pumas y América, se pelearían por fichar a una estrella mundial

Pumas no pierde la intención de fichar a una estrella internacional como trató de hacerlo con Anthony Martial, pero ahora en su búsqueda por contratar a un futbolista con palmarés importante se encontratía de frente con el América que de acuerdo a reportes actualizados a este 16 de octubre, levanta la mano para firmar a Douglas Costa.

Douglas Costa, brasileño de nacimiento y quien fue campeón con equipos como Bayer Munich y Juventus, se encuentra libre, sus agentes le buscan equipo y la Liga MX parece ser una de esas Ligas que cumplen con sus expectativas, pues podrían encontrar un buen contrato, mantienen un cierto nivel competitivo, tienen eco en los medios de comunicación y con sus antecedentes en Europa, sería recibido como ídolo.

Además, como es el caso de estrellas internacionales que han arribado a México, les causa interés saber que otras figuras juegan en esta Liga, como actualmente sucede con James Rodríguez, Sergio Ramos, Gignac, Ángel Correa y recientemente el propio Anthony Martial sin olvidar a Maximin, del América y Ramsey de los Pumas de la UNAM.

Algunos de estos jugadores de amplio cartel brillan, otros no. Pero para Douglas no sería una mala aventura y en Brasil afirman que dos equipos, precisamente Pumas y el Ame, lo quieren y lo buscarían entendiendo sobre todo el beneficio que tiene, que sea ahora un jugador libre.

El medio carioca RTI también agregó en la lista al León, como uno de los equipos a los cuales le ofrecieron a Costa.

¿Quién es Douglas Costa, qué ganó, dónde jugó, qué edad tiene y su posición en la cancha?

Douglas Costa actualmente tiene 35 años de edad, nació en Sapucaia, Brasil, donde se formó como jugador profesional, logrando debutar con el Gremio.

El último equipo de Douglas Costa fue el Sidney, del balompié australiano y estas alturas de su carrera ha pasado de valer 55 millones de euros cuando tenía 27 años y jugaba con la Juventus, a bajar a la sorpresiva cantidad de 650 mil euros.

Las medallas y trofeos que ganó impresionan en el mundo del futbol, con tres campeonatos de Bundesliga con el Bayern Munich; tres Scudettos con la Juventus.

Un Mundial de Clubes con el Bayern. En Ucrania con el Shaktar ganó cinco Ligas, entre más campeonatos.