Cruz Azul vs América; la HORA para VER en VIVO el amistoso de la Liga BBVA MX

Esta semana se llevará a cabo uno de los duelos más entretenidos y espectaculares que la Liga BBVA MX ha tenido a lo largo de los últimos años. El Clásico Joven entre Cruz Azul y América finalmente ha llegado, motivo por el cual vale conocer todos los detalles respecto a este juego amistoso.

cruz azul

Cruz Azul y América se verán las caras en un duelo amistoso aprovechando la Fecha FIFA, por lo que el Clásico Joven fungira como una especie de entrenamiento para ambas escuadras con miras a la parte final del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. ¿Qué debes saber al respecto?

¿Cómo llegan Cruz Azul y América para este juego amistoso?

Después de un par de resultados adversos en donde no pudo sumar los puntos necesarios, Cruz Azul bajó a la sexta posición de la tabla general, por lo que el acceso a la Liguilla del futbol mexicano se ha visto medianamente comprometido en el primer torneo largo de Joel Huiqui.

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ASÍ LO EMPATÓ EL TORO FERNÁNDEZ AL 90+5’ 🐂 pic.twitter.com/UXnsaSdZ0r — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 27, 2026

Del otro lado de la moneda se encuentra el Club América de Guillermo Almada, institución que ha venido de más a menos en la temporada pero que, sin embargo, se mantiene entre los primeros lugares de la tabla general, por lo que en este juego podrían recuperar la confianza.

Además, el amistoso entre Cruz Azul y América podría ser el escenario perfecto para que los nuevos refuerzos del conjunto azulcrema comiencen a tener más regularidad en el campo. Sin embargo, también vale decir que este partido contará con algunas bajas de consideración luego de los convocados que ambas escuadras tienen en esta Fecha FIFA.

¿A qué hora ver el Clásico Joven entre Cruz Azul y América?

Será este jueves 1 de octubre del 2026 cuando Cruz Azul y América se vean las caras en el auténtico Clásico Joven del futbol mexicano, uno de los duelos amistosos más interesantes que habrá esta semana. El partido se realizará en el Snapdragon Stadium de California y comenzará a las 20:30 horas.