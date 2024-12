Cruz Azul vs América: Horario y dónde ver semifinal de vuelta hoy

Este domingo 8 de diciembre se juega el último boleto para la final del Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX entre los conjuntos de la Máquina de Cruz Azul y las Águilas del América en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Resumen América 0-0 Cruz Azul | Semifinal Ida, Apertura 2024

El partido se jugará a partir de las 18:50 horas y lo podrás ver en VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y David Medrano.

Cruz Azul vs América | Estadio de la Ciudad de los Deportes | 18:50 horas

El partido de ida de las semifinales del Torneo Apertura entre Club América y Cruz Azul acabó con un amargo empate sin goles, por lo que todo se definirá este domingo en una nueva edición del “Clásico Joven” del futbol mexicano. Cruz Azul debería tener cierta ventaja debido al rendimiento que exhibió durante la fase regular (G13, E3, P1), pero su rendimiento en esta postemporada no ha sido para nada dominante (G1, E1, P1). De hecho, Cruz Azul ha ganado sólo uno de sus últimos cinco choques oficiales (G1, E3, P1), por lo que no está en su mejor momento para este choque.

Lo sensato es pensar que Cruz Azul es el favorito de cara a este choque, pero no se puede descartar al América. Los dirigidos por André Jardine no tuvieron buenos resultados en el arranque del Apertura, pero el equipo logró mejorar su rendimiento justo cuando era más necesario y se metió en la Liguilla tras superar a Tijuana en el Play-In. Como si eso no fuera suficiente, las “Águilas” dejaron fuera a Toluca, uno de los candidatos al título, en los cuartos de final, por lo que América debe tener confianza de cara a este compromiso.

Jugadores a seguir Cruz Azul vs América

Cruz Azul seguramente confiará en el aporte de Ángel Sepúlveda, quien marcó el gol decisivo en la llave de cuartos de final contra Tijuana y, además, fue el delantero mexicano con más goles en la fase regular del Apertura gracias a sus nueve tantos. Henry Martín marcó en ocho ocasiones durante el Apertura y acabó con 14 contribuciones de gol (G8, A6), y se espera que sea titular en este choque después de superar problemas físicos.