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HORA EXACTA para ver el Cruz Azul vs América, el Clásico Joven del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Cruz Azul y América protagonizan uno de los partidos más esperados de la Jornada 8. Conoce la hora exacta del Clásico Joven de este sábado.

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|X: Cruz Azul

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Cruz Azul y América vuelven a encontrarse este sábado 12 de septiembre en uno de los partidos que puede sacudir la parte alta del Apertura 2026. El Clásico Joven enfrenta al vigente campeón del futbol mexicano contra unas Águilas que llegan como líderes e invictas después de siete jornadas.

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La cita será en el Estadio Banorte, donde el balón comenzará a rodar a las 21:15 horas, tiempo del centro de México. El encuentro corresponde a la Jornada 8 y representa una oportunidad importante para ambos clubes antes de entrar en una etapa clave del calendario.

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¿A qué hora juega Cruz Azul vs América HOY?

La Máquina llega al Clásico Joven después de recuperar terreno. El equipo dirigido por Joel Huiqui suma dos victorias consecutivas y alcanzó los 12 puntos, suficientes para colocarse en la sexta posición antes de comenzar la jornada.

Su triunfo más reciente tuvo tintes dramáticos. Cruz Azul parecía encaminarse al empate frente a Santos Laguna, pero José Paradela apareció al minuto 89 para marcar el 1-0 y entregar tres puntos que permitieron a los cementeros llegar fortalecidos al Clásico.

América presenta un reto todavía mayor. El conjunto dirigido por Guillermo Almada es líder del Apertura 2026 con 16 unidades y permanece invicto, luego de cinco victorias y un empate en seis encuentros disputados. Las Águilas llegan después de superar 2-0 al Puebla y buscarán conservar el primer puesto ante uno de sus máximos rivales.

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América tiene cuentas pendientes ante Cruz Azul

Aunque el presente favorece al cuadro azulcrema, los últimos enfrentamientos muestran una rivalidad mucho más equilibrada. En los 10 Clásicos Jóvenes más recientes, Cruz Azul consiguió cuatro triunfos, América dos y se registraron cuatro empates. El antecedente inmediato terminó 1-1 durante el Clausura 2026.

Además, el escenario añade otro ingrediente. Será el primer Clásico Joven con Cruz Azul como local en el Estadio Banorte desde 2023, por lo que La Máquina tendrá la oportunidad de reencontrarse con América ante su gente en este inmueble.

Con el América defendiendo el liderato y Cruz Azul intentando acercarse a los primeros lugares, el Clásico Joven llega con puntos, orgullo y presión de sobra.

Cruz Azul vs América
Fecha: sábado 12 de septiembre de 2026
Hora: 21:15 horas, tiempo del centro de México
Estadio: Banorte
Jornada: 8 del Apertura 2026

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