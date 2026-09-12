La Fecha y HORARIO del Cruz Azul vs América, Clásico Joven del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

En el partido de la jornada 8 del Apertura 2026, Cruz Azul y Club América se enfrentarán en una nueva edición del Clásico Joven este sábado 12 de septiembre a las 21:15 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Banorte.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Puebla le arrebata refuerzo estrella a Cruz Azul procedente del futbol europeo

Cruz Azul llega a este compromiso en pleno ascenso tras conseguir dos victorias consecutivas bajo la dirección técnica de Joel Huiqui. La Máquina superó como visitante 3-1 a Necaxa y después se impuso 1-0 a Santos Laguna con un gol de José Paradela al minuto 89, sumando seis puntos clave para escalar a puestos de Liguilla luego de un arranque irregular con derrotas frente a Atlante, Tijuana y Atlas.

Además, el conjunto cementero encarará este duelo como la antesala de una semana exigente, ya que viajará a Estados Unidos para disputar la Campeones Cup 2026 frente al Inter Miami CF.

Te puede interesar: Cruz Azul remonta a Pumas en la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Por su parte, el Club América se presenta manteniendo el invicto y peleando el liderato de la Liga MX bajo las órdenes de Guillermo Almada.

El cuadro azulcrema presume paso firme en el torneo local con triunfos ante Querétaro, Santos, Atlético de San Luis, FC Juárez y Puebla, además de un empate frente al Atlante.

Fecha y hora exacta del partido Cruz Azul vs América

Fecha: Sábado 12 de septiembre de 2026

Sábado 12 de septiembre de 2026 Horario: 21:15 hrs (tiempo del centro de México)

21:15 hrs (tiempo del centro de México) Lugar: Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), Ciudad de México

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Portero arremete con groserias contra su propia afición tras perder en el Apertura 2026