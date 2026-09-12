Qué necesita el América ante Cruz Azul para seguir como líder del Apertura 2026

El Clásico Joven es el gran atractivo de la jornada 8 del Apertura 2026. Club América y Cruz Azul se verán las caras en el Estadio Banorte, encuentro que podría modificar la zona alta de la tabla de la Liga BBVA MX. Las Águilas se mantienen como líderes de la competición, pero un resultado adverso podría poner en riesgo el liderato.

¿Qué necesita América para mantener su liderato en el Apertura 2026?

América necesitará ganar a Cruz Azul para poder terminar la jornada 8 siendo líder del Apertura 2026. Los dirigidos por Guillermo Almada cuentan con 16 unidades en seis jornadas disputadas, producto de cinco triunfos y un empate. En caso de quedarse con los tres puntos, el cuadro azulcrema alcanzará los 19 puntos, por lo que ningún otro equipo podrá superarlo hasta la próxima fecha.

En caso de empatar ante el conjunto de Joel Huiqui, América sumará un punto y finalizará la jornada con 17 unidades. Con este panorama, solamente Chivas podría igualar a las Águilas si consigue derrotar a Pumas en el Estadio Akron, ya que cuentan con 14 puntos en la tabla general. Sin embargo, el liderato dependerá de la diferencia de goles, donde el cuadro azulcrema saca una ventaja de +4 a día de hoy.

América necesita un triunfo para mantenerse líder|Crédito: @ClubAmerica / X

Una derrota ante Cruz Azul podría oscurecer el escenario para el América. De esta manera, el equipo de Almada se mantendría con 16 puntos, pero con una diferencia de gol menor (hoy de +10). Si Chivas vence a Pumas lo superaría en la tabla, además de que el ganador de Toluca vs Atlas lo igualaría en puntos. Por otro lado, La Máquina se acercaría con 15 unidades.

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La ventaja que tiene el América sobre los demás equipos

Además de ocupar el primer lugar, América tiene la ventaja de contar con un partido pendiente. Su encuentro contra Tijuana, correspondiente a la jornada 7, fue aplazado por la participación azulcrema en la Leagues Cup y se disputará el miércoles 28 de octubre, a las 9:00 p.m., en el Estadio Banorte.

America team during the 4th round match between America vs (and) Atletico de San Luis as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on August 16, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency

Esto significa que las Águilas terminarán la jornada 8 con un encuentro menos que Chivas, Atlas y Cruz Azul. De esta manera, incluso si pierde momentáneamente el liderato, tendrá la oportunidad de recuperar terreno cuando se ponga al corriente en el calendario.

Sin embargo, esta ventaja no existe frente a todos sus perseguidores. Toluca también tiene pendiente su partido contra Puebla, mientras que Tijuana recuperará precisamente su encuentro aplazado ante el América. Por esta razón, vencer a Cruz Azul continúa siendo la única manera de cerrar la fecha como líder sin depender de otros resultados.