Alineaciones confirmadas Cruz Azul vs Charlotte FC | Leagues Cup 2024

Este miércoles 31 de julio del 2024, continúa la actividad de la segunda jornada de la Fase de Grupos de la Leagues 2024. Son seis partidos los que se van a disputar, los cuales son: arranca con el partido de Cruz Azul vs Charlotte FC, sigue con Santos vs DC United, FC Dallas vs Juárez, Nashville SC vs Mazatlán, Tigres vs Puebla y SJ Earthquakes vs LA Galaxy.

Uno de los juegos más esperados y llamativos es el de Cruz Azul vs Charlotte FC, el encuentro se va a disputar en punto de las 18 horas tiempo del centro de México. El partido será en el Estadio Bank of America.

El museo más visitado del mundo | De Toluca a París con Christian Martinoli

Te puede interesar: Cruz Azul vs Charlotte FC EN VIVO dónde ver transmisión online gratis | Fase de Grupos Leagues Cup 2024

Alineación Cruz Azul

Martín Anselmi manda la siguiente alineación para su primer partido en la Leagues Cup 2024.

Portero: Kevin Mier

Defensas: Rotondi, Piovi, Romo, Ditta y Sánchez

Mediocampistas: Montaño, Rodríguez, Faravelli y Rivero

Delanteros: Giakoumakis

EL XI DE LA MÁQUINA 😍💙 pic.twitter.com/ENTjHtnlL9 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 31, 2024

Alineación de Charlotte FC

Portero: Meram

Defensas: Uronen, Privett, Malanda y Lindsey

Mediocampistas: Bronico, Westwood, Tavares, Petkovic y Vargas

Delanteros: Swiderski.

Así llega Cruz Azul y Charlotte FC

El conjunto de Cruz Azul llega en el primer lugar de la Liga BBVA MX, en sus últimos tres partidos mantiene dos victorias y un empate. La Máquina ha disputado cinco partidos en la Leagues Cup ante equipos de la MLS, ha logrado ganar tres y perder dos.

Por otra parte, Charlotte FC, llega en el lugar 6 de la Conferencia Este, sus últimos tres partidos han terminado en una derrota y dos empates. Charlotte ante equipos de la Liga BBVA MX en la MLS, ha disputado dos partidos y ha conseguido dos victorias.

Resumen: Puebla 1-2 Atlas | Jornada 4, Apertura 2024

Te puede interesar: Medallero París 2024 actualizado hoy 31 de julio ¿Cuántas medallas lleva México?