¿Cómo ver y el horario del Cruz Azul vs Chivas EN VIVO? | Jornada 10 Liga BBVA MX

Este viernes primero de marzo inicia la jornada 10 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Las acciones inician con tres partidos para este viernes, los cuales son: Atlético de San Luis vs Puebla, Querétaro vs Santos y Mazatlán vs Necaxa.

Para el sábado dos de marzo continúa la actividad con cuatro juegos; Toluca vs Tigres, Pachuca vs Juárez, Cruz Azul vs Chivas y Atlas vs América. Por último, termina la actividad el domingo con los juegos entre Rayados vs Pumas y Tijuana vs León.

Partido completo: Cachorros FB 4-5 Gambeta FC | J5 La People’s League

Te puede interesar: El breakdance hará su debut olímpico en París 2024: todo lo que debes saber

Cruz Azul vs Chivas

Uno de los juegos más llamativos de la jornada es el Cruz Azul vs Chivas que se va a disputar en el Estadio Azteca. La Máquina llega de perder ante el América 1-0 dejando ir una racha de seis victorias consecutivas y el primer lugar de la tabla.

📆 MARZO 📆 Vamos por 12 de 12 puntos en el mes. 🔥 Guarden las fechas y no se pierdan ni un encuentro de La Máquina. #AzulDePorVida pic.twitter.com/GRACyaw7F0 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 1, 2024

Mientras que Chivas llega de vencer a Pumas 3-1 y logró tener el debut de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Se enfrentan el segundo lugar de la tabla contra el octavo. La Máquina llega con 19 puntos tras seis victorias, un empate y dos derrotas. Mientras que el rebaño llega con 15 puntos tras cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.

¿Cómo ver y horario Cruz Azul vs Chivas?

El partido lo podrás ver el próximo sábado 2 de marzo en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México y podrás seguir el minuto a minuto del partido con su cobertura totalmente en vivo a través de la página web de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Confirmados los rivales de los equipos mexicanos en los Octavos de Final de la Concachampions