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Cruz Azul vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 25 de septiembre, partido de la Liga Femenil MX; marcador online

Cruz Azul y Chivas abren la actividad de la Jornada 9 de la Liga Femenil MX

Cruz Azul vs Chivas
Cruz Azul vs Chivas

Escrito por: Francisco Fernández, Sebastian Cortés

El Estadio de la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca, Morelos, abre sus puertas para recibir el partido entre el Cruz Azul y Chivas de Guadalajara por la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX.

Dos equipos que viven realidades diametralmente opuestas en sus respectivos grupos, a pesar de que solo tres puntos los separan y es que mientras que La Máquina suma 12 unidades se encuentra en el séptimo lugar de su sector, mientras que el Rebaño con 15 puntos es segundo del Grupo B.

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¿Dónde ver Cruz Azul vs Chivas femenil?

Podrás ver toda la cobertura en directo del Cruz Azul vs Chivas femenil en Azteca Deportes, donde estaremos dando todas las jugadas, alineaciones, goles y lo más emocionante de este encuentro.

¿En dónde se juega el partido entre Cruz Azul y Chivas femenil?

El partido entre Cruz Azul y Chivas femenil se juega en el Estadio Centenario, el cual se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Cuernavaca, Morelos y es el tercer estadio más grande de dicho estado, ya que cuenta con una capacidad para 14,800 espectadores y es ahí donde Cruz Azul Femenil juega sus partidos de local.

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