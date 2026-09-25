Karim Benzema, futbolista francés: “Prefiero ganar trofeos a marcar goles sin sentido”

Karim Benzema, quien a principios de este año cambió de equipo, ha expresado en distintas etapas de su carrera que los logros colectivos tienen un peso especial dentro de sus objetivos deportivos. En 2022, cuando defendía al Real Madrid, declaró que intentaba conseguir la mayor cantidad posible de trofeos y que los títulos colectivos tenían más importancia para él que los reconocimientos individuales.

Esta postura coincide con una trayectoria marcada por campeonatos nacionales, Champions League y títulos con la selección francesa, aunque el mayor trofeo del mundo no lo pudo conquistar, ya que no fue convocado por Francia para el Mundial de Rusia 2018, justa en la que su país conquistó su segunda copa.

Para el delantero los títulos colectivos tienen más importancia que los reconocimientos individuales.|Karim Benzema

Así fue la declaración de Benzema

Benzema explicó que Cristiano Ronaldo había influido en su evolución, pero también señaló que intentaba ayudar al equipo y que su prioridad consistía en conquistar la mayor cantidad posible de títulos.

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La temporada 2021-2022 es un ejemplo concreto de esa relación entre producción personal y éxito colectivo. El francés marcó 44 goles en 46 partidos, aportó 10 asistencias y ayudó al Real Madrid a ganar la Champions League, LaLiga y la Supercopa de España. Además, terminó como máximo goleador de la Champions con 15 tantos y obtuvo el Pichichi de LaLiga gracias a sus 27 anotaciones.

Debido a estos grandes números, el francés ganó el Balón de Oro tras superar a Sadio Mané, Kevin De Bruyne y Robert Lewandowski.

Presente de Karim

Después de cerrar su etapa en Madrid en 2023, Benzema se incorporó al Al-Ittihad. En la campaña 2024-2025. Pero fue a principios de 2026 que el delantero cambió de club en Arabia Saudita y se marchó al odiado rival: Al-Hilal, con el que firmó un año y medio.

Sin embargo, a finales de agosto, Benzema decidió rescindir su contrato con el club, con el que solo estuvo 6 meses. Por lo anterior, el ex del Real Madrid está sin equipo.